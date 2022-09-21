自由廣場》速修兵役法 讓女性服替代役

◎ 趙萃文

呂秀蓮前副總統最近接受訪問，透露這輩子最遺憾是身為女性沒有服兵役機會，她並主張台灣應全民國防、男女皆兵。國防部亦傳出將義務兵役從現行四個月軍事訓練，延長為一年常備兵役規劃，兵役制度改革已迫在眉睫。

我國《憲法》第七條規定：中華民國人民無分男女，在法律上一律平等；第廿條復規定：人民有依法服兵役的義務。但《兵役法》第1條明示：中華民國「男子」依法皆有服兵役之義務。故現行台灣僅有役齡男子有服兵役義務，至為明確。以色列自一九四八年建國以來，女性就開始當兵與作戰；以色列兵役法規定，凡年滿十八至廿九歲的男性公民、十八至廿四歲的女性公民，無特殊情況，都要徵召服役。其中男子的服役期為三年，女子的服役期為廿一個月，期滿後，除少數特殊需要繼續服役外，其他人員一律轉為預備役。

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我國目前役齡男子除服正常軍事役四個月外，有部分役男是服六個月替代役（惟家庭因素役男比照軍事役僅服四個月）。

在現行政策下主要集中於消防役和社會役兩個役別，目的是希望役男為協助救護、照顧老弱等輔助性勤務，立意良善。目前兩岸情勢極度緊張，美國又通過《台灣政策法》，中共為此不斷文攻武嚇。對照美國前國防部長艾斯培訪台時，建議延長徵兵制役期至一年以上且男女都應服役，以及增強後備動員能力。

筆者建議或可修正《兵役法》，規定役齡女子有服替代役義務，役別亦集中在現行之消防、社會役，以從事救護工作，役期長短則由國會討論。至於本來應服替代役男子則分階段一律轉為服正常軍事役，尤其目前內政部將家庭因素替代役資格放得太寬，役男不僅服勤單位須在住家附近，每天下班後均直接返家，亦引發服役單位的管理困擾，趁此機會或可一併改善。

值此危難時刻，不分男女老少都有為國奉獻義務，且歷次民意調查女性願意服兵役人數皆超過四成，足見全台民眾的愛國熱忱。因此，修法讓役齡女子服替代役，原本替代役男皆轉服正常軍事役，應是值得嘗試的選項。

（作者是大學助理教授、輔大法學博士）

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