自由廣場》台灣政策法案給台灣人自決的啟示

◎ 林逸民

美國參議院外交委員會十四日以十七票贊成、五票反對，高票通過《台灣政策法案》，此次法案立法過程中，拜登政府也相當重視，提出意見，經行政立法折衝後，法案與最初方案作出略為修改，這個修改過程，可以視為如今參議院外交委員會出爐的版本，是符合拜登政府的意志，也是美國朝野兩黨共同的共識，預期接下來的立法流程均能順利通過，只需要運作時間。

《台灣政策法案》一出，國內統派勢力立即傾巢而出，加以抹黑詆毀，有的以故意翻譯錯誤試圖欺騙台灣大眾，有的曲解美國防衛台灣的用意，或試圖推稱只是國會推出非美國政府意志。無論這些謬論如何自欺欺人，都無法改變美國早已決定的既定戰略。

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法案規定美國國防部以「拒止戰略」為前提，每年提出台灣防禦報告。「拒止」與「嚇阻」有根本上的不同，嚇阻是在心理上讓敵人不敢行動，拒止更進一步，是不管敵人的意願如何，在實力上就讓敵人完全無法達成目標，只能打退堂鼓。

美國近年來對台灣防止戰爭的策略，早已轉向拒止，此次法案中提出，只是將既定策略寫定為法律文字。在拒止策略下，美國將不斷協助台灣提升自我防衛能力，法案規定無償軍援，助台灣發展不對稱戰力，並提升台灣國際地位，用意都是讓中國越來越難威脅台灣，最終只能放棄。這也是拜登前後共計四次強調美國將出兵捍衛台灣的原因。

拜登先前於日本曾宣示出兵保衛台灣，當時還被曲解為失言，但後續繼續多次相同發言，是有意明確宣示拒止政策，並非「意外」，最近一次為十五日拜登於《六十分鐘》接受專訪，主持人提問：「當中國入侵台灣，美軍男男女女是否會保衛台灣？」時，拜登堅定回答：「是。」

美國從俄烏戰爭的爆發過程已了解到，明確拒止，才是最徹底能避免戰爭維護和平的方式，對於中國的蠢動，不再採取過去的戰略模糊，而是要清楚地讓中國明白只要妄動美國必定出兵。當然，台灣也要自立自強，在美國軍援下，更積極強化本身作戰能力，並努力提升國際地位。

媒體引用該專訪時，將拜登發言曲解為不支持台獨，其實，拜登是稱「台灣要對自身獨立性做出自身判斷」，基於民族自決原則，台灣獨立仍是要台灣人明確表達意願，不是美國可以代勞，這也是尊重台灣人民。現在，台灣人則應思考：是該展現獨立意志的時候了。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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