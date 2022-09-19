自由廣場》貝克漢排隊 談華人

◎ 劉毅天

英國女王伊莉莎白二世的辭世，讓我們看到了，為甚麼大英帝國雖然長日將落，卻依然無限旖旎；歷史上有太多帝國，瞬間消殞，但蕞爾英倫三島這種「小國」，從十六世紀打敗西班牙無敵艦隊至今六百年，餘威猶在。小新聞看出這個國家屹立不搖的原因：

安德魯王子因為醜聞，不得著軍裝。

貝克漢婉拒議員提供的插隊協助，排隊十三個小時瞻仰遺容。

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英國王室何等尊貴嬌養，子女送葬母親，各個以著軍裝為榮…想想咱們兩岸華人貴公子，義務役能逃兵就逃兵，更別說上軍校進戰場了。

貝克漢的時間多珍貴啊！一秒值千金亦不過譽，卻不肯接受好意安排插隊。想想咱們華人，缺疫苗初始，富商巨賈、達官名人使盡渾身解數插隊。

華人真的該深思，英日這兩個島國何以能叱吒風雲而泱泱大國只能被魚肉，真的只是因為滿清腐敗？只是因為沒有趕上工業革命？讀歷史若只在字裡行間囫圇，可以怪罪慈禧、北洋軍閥、國共等等。但如果深思，癥結可能就在你我！

華人要強，就要先改掉華人的劣根性；要讓世界其他國家人尊敬，就要培育出幾個偉大的思想家，徹底改變華人「小農」意識，逢利爭逐、小鼻小眼的價值觀。否則，像中國徒然聲嘶力竭喊「大國崛起」，可有獲得國際社會的尊重？

（作者任職金融服務業，台北市民）

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