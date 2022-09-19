自由廣場》請盡速成立無人機部隊

◎ 陳俊昇

九月十七日，解放軍首度證實，在九月十五日的軍機擾台行動中，除了蘇愷三十、殲轟七、殲十六、運九外，還有BZK-007無人機，以及無偵七無人機。其中編號為無偵七的戰略偵查無人機（原名為翔龍）號稱性能可以類比美國的全球鷹RQ-4，這是解放軍近來出動的五種無人機中，最具戰略威脅的一個機種，號稱解放軍的「戰略之眼」，除了高空偵察、例行巡邏之外，還能夠為東風21導彈標定目標，具有輔助攻擊的功能，去年十一月已經投入實戰化訓練，極具破壞力。

藉由俄烏戰爭的經驗顯示，加上中共最近不斷透過無人機干擾金門及馬祖前線的防務，甚至派遣無人機穿越海峽中線，呼籲政府重視無人機的戰略意義及戰術運用，分述如下：

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一、無人機並非附屬於陸海空三軍的一支部隊，而是必須單獨成軍的部隊，初期可能較為適合空軍代為訓練，但從武器購置、人員訓練加上戰術運用，與空軍傳統任務皆有不同，最後勢必要單獨成軍，至少要成為空軍的一支特種部隊來加以運用。

二、無人機部隊的成立已經是當務之急。無人機可以應用於空中偵蒐、空軍協同作戰、海軍艦隊協同作戰、陸軍地面部隊偵蒐及火力支援等，甚至可以從事高度隱密的暗殺任務，是現代部隊中不可或缺的一支勁旅。

三、無人機具高度隱密性、高度機動性，造價相對於傳統戰機便宜甚多，且我國產業界在研發、製造上具備一定的能力，技術上對他國的依賴性較低等優點，非常適合我國發展，供作「以小制大」的戰術運用。

有鑑於俄烏戰爭中土耳其製的TB2無人機建功，擊中俄軍坦克T62及坦克群保護的雷達站R-330ZH Zhitel，一架裝載兩具M72LAW輕型反裝甲武器的無人機，可以垂直朝下攻擊裝甲車等經驗的借鏡。

我國現有的銳鳶（海軍）、火紅雀、劍翔（可發展自殺式攻擊）及騰雲等，均可以朝向高空偵蒐、火力支援、協助導彈設定目標等各種不同的軍事用途規劃研發，進行武器購置、部隊組訓編成及協同作戰演練等方向建軍，以發揮以小博大的空中優勢。

（作者為空軍軍官學校兼任教官）

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