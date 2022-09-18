自由廣場》劉結一出線？ 中共外交體系重組與涉台人事布局

◎ 楊宗新

中共二十大將於十月召開，外事辦主任楊潔篪因逾七旬，會後勢將退休；外交部長王毅是否接任遺缺，抑或一併退休，備受關注。在中國近年外交與台辦體系流通頻繁下，將同步牽動涉台人事。

中國在文革期間，一度曾裁撤外事辦前身中央外事小組，直到一九九八年始重新設立外事辦。首任主任劉華秋、第二任主任戴秉國，都是外交部副部長轉任或兼任，此時期外事辦主任僅為「副部級」，地位低於名列「副國級」的外交部長。直到二○一三年楊潔篪由外交部長轉任此職後，持續備受重用，甚至在二○一七年十九大升任政治局委員，重要性超過外交部長。

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楊潔篪卸任後，為避免外交領導人事驟變，外事辦主任可能由已逾屆退年齡的王毅破格轉任，這將說明中共高層在外交布局上，仍將沿用現行外事辦主任、外交部長併行的「雙頭馬車」模式；但若高層不願輕易挑戰「七上八下」的升遷潛規則，則可能改以「正部級」的國台辦主任劉結一，甚或「副部級」外交部副部長馬朝旭、謝鋒接任，此時將重回過去的外交部長主導模式。

劉結一出身職業外交官，曾任中央對外聯絡部副部長、駐聯合國代表，二○一八年擔任國台辦主任，迄今四年半，恰好與王毅擔任此職的時間相仿。考量目前中國外交體系中，僅有三名「正部級」官員，其中外交部黨委書記齊玉並非外交系統出身、中央對外聯絡部部長劉建超則在六月方才接任，升任外交部長、甚或外事辦主任的機會，均不如劉結一。

一旦劉結一出線，國台辦主任、副主任均可能連帶異動。曾被點名入主國台辦的，包括中央對外聯絡部部長助理兼辦公廳主任郭業洲、國台辦副主任陳元豐，及前述馬朝旭及謝鋒。此外，國台辦副主任劉軍川，也傳出可能轉任中央統戰部紀監組長。如此看來，二十大之後，中國不僅是外交體系，在涉台體系上，也將呈現全新風貌。是否意味對台政策將有所調整？仍有待觀察。因涉台政策的大政方針，仍取決於由國家領導人擔任組長的中央對台工作領導小組，台辦主要工作偏重在執行面，因此即使出現大規模人事異動，對政策的影響應屬有限。

（作者為公務員，台中市民）

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