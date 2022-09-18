自由廣場》港英鈔幣大漲 毛澤東靠邊站

◎ 李道勇

英國女王伊莉莎白二世過世，大批香港人到英國駐港總領事館獻花致意，甚至在酷暑下，排隊三、四小時去簽吊唁冊。

香港知名的粵劇和影視演員羅家英，在社交媒體上貼出自己在英國駐港總領事館外的照片，並寫道：「她登基，我七歲，這七十年來，英女皇是我的長輩，看著我成長到老矣。香港在她的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢？鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」誰知道，羅家英的貼文下卻引來很多負面評論。有網民稱這麼說有美化殖民之嫌，還批評羅家英「不懂歷史，傷害到了國人的感情，相當於背叛，甚至透露出奴性」。七十五歲的羅家英只好在微博發布影片，稱自己的哀悼之詞「未加深思熟慮，原意只是表達對老人的緬懷，請大家不要過分解讀。」

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英女王逝世相關話題登上微博熱搜榜後，就有中國網民跳出來幫中共前領導人抱不平，因為英女王逝世當天，也是毛澤東逝世四十六周年，網民認為身為中國人，不該忽略毛澤東。但香港人甩你？

隨著女王逝世，港英治時期發行的硬幣、紙幣，現在卻價格大漲。像港英一塊錢的紙幣，僅在一九五二至一九五九年間發行，且發行量不多，所以收藏價格已經從五百港幣飆漲至一千港幣。另外，一九六四年發行的五分錢女王頭硬幣，由於十分稀有，現在也已經炒到二萬元港幣。除貨幣外，郵票也飆漲，其中一款十元港幣的女王頭郵票，估價更達到一萬七千港幣。

「一個建設香港；一個破壞香港」、「一個製造機會；一個製造恐慌」，港人怎不懷念九七前？

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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