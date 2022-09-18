自由廣場》張善政vs.冒退營業稅

◎ 蔡文標

營業稅相關法規規定，在中華民國境內所銷售的勞務或貨物，均應繳交稅率百分之五的營業稅；另又規定出口之貨物或勞務，營業稅率為零。由於現行體制對出口貨物之實際價格查核不易，或者高價報運出口貨物，再藉由快遞通關之便，把原本高價報運出口貨物，以免徵營業稅之報價，輕易提領進口之案件不易查核，拼湊成冒退營業稅之條件。利用政府鼓勵出口之美意，不肖廠商每年從國庫冒退巨額營業稅。

筆者尚未退休前，受邀前往財政部政風單位針對幾個巨額冒退案進行説明，期間有人問：「每年被冒退走的有沒有五十億？」我非常篤定地回答：「不止！」

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張善政利用當時林貞主導，且不易為一般人了解的「推動農業資訊e化」，取得計畫標案後，東抄西湊輕易拿到五七三六萬，其過程比冒退營業稅容易，獲利卻更大，但所用的手法卻完全一樣：充分運用非專業人士所能理解手法，以烏龍轉桌方式，從國庫搬走巨額款項。

（作者為海關退休關員，桃園市民）

還要拗？

◎ 田豐文

國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁公司期間，擔任農委會研究計畫主持人，研究報告卻涉嫌使用「複製、貼上」手法抄襲。農委會十六日公布初步檢驗結果表示，透過台大、國衛院、國教院及多數醫學中心使用之比對工具檢視，三年總計二十一篇子報告內容有重複情形，六篇高度重疊，其中一篇重複度更高達九十七％，已發函請張善政及宏碁提出說明。

張善政剛開始辯稱，參考公開資訊，沒有抄襲問題，與碩博士論文不同，且一再表示與農委會有訂保密條款，顯然避重就輕，推諉卸責，不但頻被打臉，現在農委會以更精確的科學比對工具檢視，認有嚴重抄襲情形後，張善政表示會「坦蕩面對」，話說得漂亮卻空虛，不知他要如何面對？

相較NCC委託工研院研究報告不到一百萬元，張善政的研究案整體經費高達五七三六萬元，這是何等的「尊貴」啊！張善政非農業研究出身，又不思專業研究創新，竟東抄西湊，一千六百萬元就輕鬆入袋，殊不知這些都是來自民脂民膏，良心會安嗎？

記得張善政當初緊咬林智堅論文案，還痛批林智堅沒誠信就退選，現在自己信用破產，面子裡子都掛不住，要不要退選？

（作者為公務員，新北市民）

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