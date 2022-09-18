自由廣場》在夜市看見陳時中

◎ 曾文星

日前去寧夏夜市張羅晚餐，巧遇阿中市長競選團隊到訪，而有了近距離隨行觀察機會。

如果沒有那件競選背心、沒有媒體簇擁，阿中就像夜市日常風景裡的鄰家阿伯，喜歡滷肉飯、豬肝湯、潤餅捲這些傳統小吃，喜歡跟攤商閒話家常個幾句。無論是舀豬肝湯、包潤餅，還是懷舊彈珠台，只要攤商熱情邀約，他都來者不拒，並認真學習努力做到好。

請繼續往下閱讀...

星期五的寧夏夜市熱鬧非凡，人群來自四面八方，連攤主也背景各異。無論反應熱情冷漠、無論有沒有投票權，這位平凡的鄰家阿伯都努力伸長手揮舞致意。甚至在長長的合照排隊人龍中看到高中生，還不忘跟現場宣傳「請支持十八歲投票」。

沒有馬英九的外表優勢、沒有郝龍斌的家長庇蔭、沒有柯文哲的戲劇效果，這個民眾口中「眼睛真的很小」，卻能擁有寬廣無際的視野。就因為他平凡，所以他勤於學習各領域的議題；就因為他平凡，所以他樂於接觸任何新的事務；因為他平凡，所以知錯必改並引以為戒；就因為他平凡，所以他的瞇瞇眼能夠一視同仁地對待每一個民眾。

台北市向來被嘲諷為「天龍國」，有些市民也認為要不平凡的市長才能匹配。於是，台北市政延宕了一個又一個八年。然而，至少像我這樣一個市井小民所盼望的，這個天龍國需要一個「平凡」的市長，像阿中這樣子的一個長相平凡、家世平凡、個性平凡，一個平凡到他根本不用「表演」，就知道他懂我們在想什麼、需要什麼的市長！

（作者為法務顧問，台北市大同區民）

蔣萬安不是領袖咖

◎ 李毅清

之前蔣萬安曾被藍營人士視為參選台北市長的黑馬，如今卻被認為是「軟腳馬」，對其選情感到悲觀。真要檢視蔣萬安，拿掉蔣家光環之後，只剩下跟馬英九相同的「溫良恭儉讓」，缺乏領袖特質。

領袖特質不易模仿也難以速成，蔣萬安多次遇事慌亂不知所措，顯示缺乏果斷應變，一旦登上高位面臨緊急大事，何能展現護庇市民的能力？

蔣萬安出身黨政高層家庭，多的是「顏值魅力、黨國魅力、蔣家魅力」，卻也使得他無法融入市井小民，甚至因此離民意愈來愈遠。

更糟的是，近日看蔣萬安尖酸刻薄的頻頻攻擊陳時中，斯文容顏卻口出酸語，極不搭配。既然沒有領袖特質、沒有政治魅力、沒有勇者歷練、沒有強者角色，何不回歸溫文儒雅本色？否則勉強改變自己成為「炮火哥」，只會自傷更多。

（作者為退休教師，台東市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法