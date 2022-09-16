社論》炒作疫苗採購 不該睜眼說瞎話

九合一選戰逐漸加溫，武肺疫苗成為攻防議題。在野陣營猛打去年採購BNT疫苗，指控蔡政府阻擋在先並護航國產疫苗。這套說法，全然無視中共當時的干預過程。在野人士僅把砲口對內，其中也藏著裡應外合的認知戰，考驗民眾記憶與智慧。然而，炒作疫苗冷飯，徒增無謂對立與仇恨，甚至將一場選戰導向升高為民主內戰。這最大獲利者，應屬隔海觀戰，而且還是阻擋疫苗元凶的中共政權。

在野方面的政治算計不難理解。這場大選，台北市長選戰是重中之重，是朝野的勝負關鍵。民進黨推出的陳時中，曾兼任中央流行疫情指揮中心指揮官超過九百天，攻擊所參與疫苗採購等防疫決策過程，並以「謀財害命」、「踏著萬具屍體」等煽動言語選舉動員。既著眼台北市的三腳督選情，也為翻轉蔡政府在這兩年多對抗疫情做出的重要成績。台灣從疫情剛擴大時超前部署，到逐步開放與病毒共存，我們以民主治理的防疫模式，國際社會肯定，更對比中國蠻橫封城、僵固清零的極權作法。在野黨則從疫苗採購為切入點，試圖全面否定蔡政府的抗疫表現，瞄準的是二○二四總統及立委選舉。

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然而，國人記憶猶在，去年三月三日自購的首批十一．七萬劑AZ疫苗抵台，當時病例數尚屬零星，民眾維持正常生活，包括醫療人員對施打疫苗並不算踴躍。直到去年五月本土疫情升高，疫苗不足。陳時中當時曾還原德國BNT洽購過程說，二○二○年八月開始談判，藥廠在該年十二月提供最終版本的合約，指揮中心去年一月呈報行政院核定購買。但BNT藥廠討論採購成功的新聞稿改口，要求調整「我國」兩字為「台灣」。我方雖同意，但最後一刻仍硬生生被擋下，無疾而終。行政院也證實，行政院長蘇貞昌去年一月六日就核定購買五百萬劑BNT，是中國施壓不能賣，導致去年一月十五日以後就沒消息。如果當初是政府在阻擋疫苗的採購，為何還核定要付錢？

從時序看，政府在疫苗採購上確已提前部署，卻橫遭攔阻。去年七月，德國國會議員雷希特揭露，台灣先前與BNT藥廠的協議，「由於中華人民共和國的施壓而告吹」。中共一邊強力介入，另鼓動台灣在野人士質疑政府，為了國產疫苗的巨大利益不願開放中國疫苗，甚至延緩外國其他疫苗進口。這些說法，與現在的批評是何其相像，有如複製貼上。遭延宕大半年，去年六月蔡總統拍板，政府授權台積電及鴻海永齡基金會，分別爭取五百萬劑的原廠疫苗供應。七月慈濟加入。蔡政府除積極對外洽購，日本去年六月首捐一二四萬劑AZ疫苗，美國當月捐二五○萬劑莫德納疫苗，展現同盟友好。我們一面發展國產疫苗，另透過自購方式與國際援助，疫苗供應逐漸穩定，民眾降低恐慌。蔡政府不僅沒有阻擋外購疫苗，並試著突破中共的封鎖，在野的攻訐，顯不符實情。

事實上，去年「疫苗之亂」，除北京的影武角色，還有在野黨串聯執政縣市組「抗疫聯盟」，要自行購買疫苗。甚至也有部分縣市或企業團體聲稱「自有管道」，可以買到疫苗。特別的是，所採購的均是中央政府未買到的BNT疫苗。武肺疫苗當時為國際社會搶手物資，這些動作更像是「空手道」招數，反正，買不到也可全歸罪蔡政府的「阻擋」，真實目的就是為了要打擊防疫失敗。疫苗較一般貨品，更注重健康安全與法律責任，這是為何疫苗原廠只與各國中央政府往來簽約。去年包括慈濟等，須先政府授權，方能爭取原廠疫苗供應，既要政府同意，這裡面何來的「勸阻」？再者，若無中共施壓BNT藥廠，政府何需授權企業與宗教團體，繞了一圈，不就證明是中共在從中作梗。

年底的選戰，在野人士想炮製去年手法，先給蔡政府扣上阻擋疫苗的帽子，妖魔化後再去無中生有，要找「誰」阻擋了疫苗。這種去脈絡化的「回憶」疫情，隱蔽中共的破壞，正好助其洗白。去年五月的疫情風暴，疫苗曾經是中共資訊操弄及外交武器，現在因為部分在野人士的協力，相關認知戰的介選攻擊，勢必捲土重來。這次雖然是地方選舉，但中共對台發動高強度軍演，在野猛打疫苗負面選舉，升高議題並製造社會對立，圍攻民進黨政府，均是劍指二○二四。這從執政黨市長參選人高喊「抗中保台」，但部分在野人士只願講團結保台，拒絕說出「抗中」，有意無意遙相呼應，或也嗅出更多端倪。

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