自由廣場》「黑手黨」老大談人權…

◎ 孔憲臺

中共近年積極向國際宣揚「中國式」的人權觀，繼五月發行《習近平關於尊重和保障人權論述摘編》英文版後，九月七日又發行該書俄文、法文、西文、日文版。希望透過該書「增強當代中國人權觀的吸引力、感染力、影響力」。

習近平對於中國式人權觀的特點，最值得關注的就是三點，包括堅持中國共產黨領導、堅持從中國實際出發、堅持積極參與全球人權治理。上述特點，事實上就是以「國情不同」做為包裝，合理化中共統治下各種侵害人權、鞏固統治的作為，將普世價值的人權塑造成西方霸權下干預中國內政的工具，並希望拉攏其他極權國家共同抵制「西方的人權」。

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自由、民主、人權是公認的普世價值，所謂普世價值泛指不分領域，超越宗教、國家、民族，且出於人類的良知與理性之價值觀念，是人類普遍認可的共同價值。源自於西方的人權等普世價值，儘管是隨著西方的文化霸權而被推廣到全球，並不妨礙其跨文化、跨地域的特性，因此所謂中國式的人權、民主等概念，很難為各國所接受，近年中國對人權的侵害，更令全球關注。

根據國際人權組織「人權觀察」最新發布的二○二二世界人權報告顯示，中國二○二一年加倍對國內和國外的壓迫，包括藉防疫名義實施各種嚴酷政策、實施言論審查、處罰異議人士、傳播不實資訊、擠壓女同性戀、男同性戀及女權的活動空間、扼殺草根異見、摧毀香港的人權保障和公民自由，對新疆維吾爾人和其他突厥裔穆斯林普遍有計劃的打壓。聯合國亦認為中國對少數民族的侵害「可能構成國際罪行，尤其是危害人類罪」。

中共二十大即將在十月十六日舉行，外界普遍認為習近平將可順利進入第三任期，若真如此，對人權的侵害恐怕更加嚴峻。中共黨校前教授蔡霞認為，現在的中共更像是黑手黨，習近平連任後將持續加強社會控制，使中國「北韓化」。筆者預期中共希望中國式的人權能透過宣傳增加影響力的期待恐難成真，甚至可能升高全球抗中、反中的情緒。無怪乎仍致力守護民主自由的台灣，受到許多國家的重視和支持。

（作者為臺灣金控暨臺灣銀行政風處處長）

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