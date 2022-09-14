自由廣場》政三代身旁的豬

◎ 王國論

針對年底選舉，國民黨使出「論文門」迴力鏢，如今卻面臨傷己七分，遠慘於傷敵的三分，你說它已遍體鱗傷，絕不為過。

但傷是傷了，國民黨就是不會醒，像隻麻木的動物，更像死豬不怕開水燙；民進黨候選人阿中部長被扯出的所謂「政二代」話題，沒錯，都是一干民進黨要角的晚輩，但不就放在競選總部內作苦工？這是百姓對於「政二代」、「政三代」的論評！

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所謂的「政二代」，顯例不勝枚舉，北韓的金氏一脈，新加坡的李氏父子，咱臺灣的蔣家政權……，連勝文選台北市長亦是例子。連公子可曾從基層幹起？含著金湯匙出生，直接即被欽點選台北市長，這不就是「政二代」。

而所謂「政三代」，顯例不就國民黨現在的政治明星蔣萬安（誰叫他沒事姓蔣？）。美國回來後，直接安排幹立委，立委期間作過啥大事？現在又安排這選市長的肥缺，如果這一關闖過了，來日直接揮軍總統寶座，像當年他馬的，要來駕航臺灣這艘船，你能放心嗎！這才是貨真價實的「政三代」。

亦多虧了這位「爆料」的市議員，你不好說她是「豬隊友」，但確實是有點豬，若非她，我們豈會知曉詳細檢視「政三代」？到底有啥能耐。

如果連經國爺爺再三叮嚀—蔣家後代不可再從政，這種先祖遺言均棄若敝屣的忘祖「政三代」，他心中早已沒「經國」，豈還會在乎「家、國」！

「政三代」參選人，是只顧經營畜牧業開養豬場嗎？它將來不幸當選了，其團隊又均是如是貨色，天龍國的人，可能真應驗了現任市長的話：去死一死算了。

（作者是律師）

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