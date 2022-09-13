自由廣場》榮家極樂晚會惹議 該道歉嗎？

◎ 劉錦得

桃園榮譽國民之家被爆出，在中秋活動上，出現一名穿著性感的辣妹在阿公們面前熱舞，還讓一位坐在輪椅上的阿公把手放在胸部上，因此引發外界一片批評聲浪，桃園榮譽國民之家特地發聲道歉。不過，藝人唐從聖則力挺，認為不需要道歉，反而該道歉的是沒有舉辦這種活動的單位！

此事件被媒體報導之後，引來許多不同意見，有人以為桃園榮家的道歉是必要的，但更多民眾則認為「如果能讓老人家開心最重要！」「都到這把年紀了，還有什麼比能讓老人快樂的事重要？」這些聲音正是呼應唐從聖所言桃園榮家不必道歉的心聲，他還表示，「如果要我去，只要阿嬤開心，我也願意脫！」言下之意是他也在場，他也會像辣妹一樣讓阿嬤把手貼在他裸露的胸部吧！

請繼續往下閱讀...

其實，從電視新聞畫面來看，阿公只是被動的被辣妹胸部貼著，並沒出現猥褻情境。這，也讓筆者想起任公職時，經常要參加許多同事或親友的婚喪喜慶，有一次有個地方人士為他八十歲父親慶生，請來歌舞團表演火辣的舞蹈，尤其當舞者是辣妹邊表演邊脫下外衣之際，只見台下的一些年輕人便會大聲鼓譟的尖叫：「脫下去！脫下…」那辣妹果然脫得快一絲不掛，然後跑下台要讓…，我再也看不下去，趕緊離開，我想現場還有許多小朋友，如此教壞小孩，主事者才需要道歉！

（作者是退休國小校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法