自由廣場》異世界來的二舅

◎ 張約翰

我們透過各種媒體訊息，包括各種大眾媒體與社群平台，建構對所處世界的認識。然而這種建構出來的媒體真實，會受到建構過程中的內在意識形態與外在訊息操控的影響，與真正的世界有時有極大的差距，大到就像是個異世界。

今年七月廿五日，一部名為「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的影片上傳至中國影音平台嗶哩嗶哩，內容敘述主角、即原PO的「二舅」如何從少年天才卻因庸醫造成肉體傷殘，卻仍樂天知足孝順又熱心助人，廿四小時就播放近兩千萬次、微博討論三億條，連央視都加以報導，成為正能量的代表。結果不到月底，就被揭露內容多處虛構，甚至題材有抄襲之嫌，影片下架。

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影片中那麼超現實的人性光輝，如果出自小說戲劇，會不會仍然感動人心？小說戲劇的讀者觀眾，是以虛構為前題、明知描繪的並非現實而觀賞，是否動人，要看創作者的說故事能力。但如果以事實為前提，卻描繪出一個虛幻的世界，那麼一天兩千萬次的觀看、三億條的討論，就成為被騙的具體受害數字。二舅不到七天就翻車，至今不到兩個月卻船過水無痕，更表現出話題更迭的快速，任何認真的討論都像在異世界畫面中一閃即逝的彈幕。

之所以時隔一個半月筆者還提起二舅話題，是為了提醒，愈近大選，網路與社群平台上的熱議話題更迭愈快，而任何熱議話題都有人藉機操作，或話題本身就是操作出來的，因此身為網路與社群平台用戶的選民，應該多警戒熱議話題所企圖為你建構的異世界，不要輕易為其所動隨之開噴。

儘管筆者這麼說，但人們自以為是的程度還是會令你嚇一跳。美國馬里蘭大學巴爾的摩郡分校政治學副教授安森（Ian Anson）最新的研究指出，大約七十％的人，自以為對政治的了解程度，超過他們真正的了解程度。在他的設計實驗中，自以為對政治問答題答得最好的人，其真正的成績落後八二％的參與者。也就是說，大多數人認為自己是對的，而愈是這種態度的人，錯得愈離譜。

所以，筆者最後再建議一次，如果你發現自己很容易在熱議話題一出現時就跟風議論，如果不是為了工作上的人設或研究所需，那麼請千萬確認一下自己是不是踏入了異世界。唯有對不熟悉的議題保持謙虛，才可能從異世界歸來。

（作者是世新大學傳播博士）

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