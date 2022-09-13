自由廣場》台鐵工會不罷工，交通號誌卻罷工

◎ 王錫璋

中秋節三天，台鐵發生史上最嚴重號誌故障，導致三六○多班次大誤點，有些區間車甚至誤點兩小時以上，影響超過八萬旅客。同時因為號誌故障，中部地區平交道警鈴整晚響不停，吵得附近居民快抓狂。

連假輸運常出包似乎已是台鐵的日常。小市民們覺得，近年來，台鐵工會老是喊著連假要正常休假（其實就是罷工），這次中秋節連假、國慶連假，台鐵工會事先也以要「正常休假」威脅，交通部只好以加薪妥協。想不到員工不罷工了，台鐵號誌卻罷工了，真是讓旅客不堪其擾。員工罷工，民眾還能事先預做安排，號誌罷工，卻徒增太多時間浪費和接駁困難。

請繼續往下閱讀...

台鐵是國營事業，員工還算是準國家公務員，可以隨時喊著要「正常休假」嗎？那故宮博物院、美術館等文教單位，連中秋節也正常開放的公務員怎麼說？何況身負保國衛民的民國軍弟兄們，連假也常不能休假，能向國防部喊著要正常休假嗎？筆者服預官役時，曾因下基地、營測驗、師對抗，三個月不知放假滋味，也曾一個月間行軍八百公里，參加野訓，連續三天不曾闔上眼睛，事後都不曾有補假，能向國防部抗議嗎？退伍後，從事文教工作，假日該輪班就輪班，公教人員，豈能向上級談要正常休假或罷工的？

雖然政府也應該逐日補足台鐵所缺人力或更新各項設備等，但台鐵員工畢竟也不能經常喊著要罷工，置民眾權益於不顧，否則像中秋節這種故障事件常發生，會逐漸腐蝕民眾對台鐵工會的好印象，反而轉成顧客高度不滿意。

（作者是退休公教人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法