自由廣場》從安倍晉三反思政二代

◎ 張經偉

當今台灣，「政治世家」彷彿是個不光彩的標籤。近日，由國民黨徐巧芯率先發難的「政二代之亂」即可見一斑。不該只說這些藍綠政客很無聊，我們選民也該自我反思，畢竟若不能一石激起千層浪，徐巧芯們大概也不會為此耗費唇舌。台灣社會顯然對政治世家有股反感，莫怪乎「素人參政」、「白色力量」、「庶民選總統」云云，常能一呼百應。

台灣各地的許多美食，都會自豪地掛出「老店」的招牌，連「創立於光緒某某年」的店家都可見，都改朝換代了，你們的家業還不換！有人會這樣發難嗎？不，人們反而認為：那是經驗的累積、品質的傳承。商家、醫家、農家等的世世代代，都是光榮的，惟「官家」是可恥的，豈不怪哉？

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大約是因為，戒嚴時代的「萬年國會」等等，給人一種「政府官員尸位素餐」的印象太過深刻，而台灣民主化後，「萬年國會」也速速土崩瓦解於民意浪潮下，導致國人普遍將「民主」與「沒有政治世家」直接劃上等號，於是誰再政二代政三代、誰就是尸位素餐的反民主。

然而事實是，民主國家的政治世家，大有人在，像安倍晉三的家族正是「一門三宰相」。又不是九品官人法保障的累世公卿，而是通過選罷制度考驗的政治世家，豈不能被視若百年老店那般，經得起歷代饕客挑嘴的經典味蕾？更何況當今台灣選罷制度之健全，尸位素餐、荒腔走板的市長、市議員等，政一代都累積不了就被罷免了。顯然萬年國會之鬼影已然被驅逐，吾人亦不必再一朝被蛇咬、十年怕草繩，當是反思對政治世家既有成見的時候了！

（作者為清華大學歷史碩士、中學歷史教師）

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