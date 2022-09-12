社論》由「中國台商」變成「世界台商」

美中貿易戰與烏俄戰爭引發地緣政治危機之際，中國更蠻橫對台展開「圍島軍演」；台灣如何成功「抗中保台」，扮演民主世界對抗獨裁中國侵略的堅實堡壘，成為全球關注的議題。而台灣能否自我防衛的重要關鍵之一，則在於可否快速降低對中國的經濟依賴。在此，吾人將探討台灣經濟韌性的強化，讓「西進」為主的經貿型態轉化為「東進」、「南進」、「北進」，以多元布局找出台灣的生路。

總結台灣對中國的投資與經貿，不可謂全然沒有好處，然而大體上卻是得不償失。亦即經濟上雖略有所得，卻不及在政治、軍事，尤其國家安全上受到的威脅。換言之，台灣的西進促成了中國的經濟成長（即使中國完全不認帳），卻助長了中國國力的壯大；而這些壯大卻明顯反映在「軍事併吞」與「以商逼政」等邪惡力量之上，讓台灣面臨日愈艱鉅的生存危機。而中國自習近平上台鼓吹「中華民族偉大復興」的「中國夢」，並強力推動數位獨裁之後，「武統」顯然成為其可能使用的手段，因此，降低對中國的經貿依存度，乃是台灣必要的自保之道。其次，中國歷經四十年的高速發展，如今卻陷入防疫清零、房地產泡沫化、債務違約、極端氣候、限電、限水及失業率劇增的泥淖之中，成長陷入停滯，原本已非企業投資應選之地；尤有甚者，過度自信的習近平認為自由資本主義弊病叢生，不可借鏡，西降而東升，中國已可平視世界，遂退回社會主義的基本教義（美其名「不忘初心」）；在經濟上採取「國進民退」，整肅巨型民企，企圖建構一個獨立於資本主義世界之外的內循環系統。此際的中國，台商的生存空間日益萎縮。易言之，即便不談兩岸關係，純粹在商言商，中國亦非台商久留之地，出走中國已是必然選擇。對於台商而言，一條明智之路，就是由「中國的台商」蛻變為「世界的台商」。

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其實，任何國家的經貿過度依賴單一國家都會潛藏極大的風險；何況台灣與中國存在不正常關係，更讓台灣重押中國成為愚蠢且致命的錯誤。而台灣西進的高峰係在馬英九執政時期，一四、一五年時台商投資中國每年達到一百億美元以上，一八年美中貿易戰及疫情爆發之後急劇下降。反觀台灣對新南向國家的投資卻顯著增加，形成強烈對比。據中華徵信所近日統計，今年上半年台灣對新南向投資金額二十．六五億美元，首度超越對中國投資金額的十七．九六億美元；又據投審會統計，二○二一年前十一月，台灣對東協國家的投資，占對全球投資比重超過三十七％，已明顯超過對中國投資的三十四．六％。東協已經取代中國，成為台灣對外投資最大的市場。更重要的是，中華徵信所也統計，今年第一季整體上市公司認列新南向轉投資收益高達一六二一．八○億元，較二○二一年同期的五六○．八二億元大幅成長一八七．五八％，反觀對中國轉投資收益僅一○二六．四五億元，年衰退十．六三％。另外，今年上半年國銀新南向海外分支機構獲利達八十七億元，大幅領先中國獲利的二十九．二億元，而且最近五年就有四年贏過中國，差距更持續拉大。西進的降溫更反映在財政部最新統計，至今年前七月，台灣出口到中國的貿易占比，已經從二○二○年的四十三．九％，降至三十九％。而台灣對東協出口急劇增加，已可抵銷出口中國的減少。這些數據在在證明台灣的分散經貿比重，降低對中依賴確實已有顯著成效。

台灣是海島國家，生存發展的最佳選擇，就是與全球連結，而不是執迷於地理位置的相近性，妄想「近水樓台先得月」的「兩岸紅利」；反而應該認清台灣發展之根本在於廣結善緣，保持競爭優勢。尤其，近年全球貿易戰及獨裁國家對外擴張帶來極大風險，讓西方民主國家省悟，安全、可信賴的供應鏈與在地生產的重要性更甚於全球化的布局。

而台灣擁有以半導體為主的高科技產業，成為美、歐、日爭相拉攏的對象。這讓台灣更有走出中國框架桎梏的空間與實力。川普的美中貿易戰，台灣是重大夥伴；拜登的重建可信賴供應鏈及晶片聯盟，以護國神山台積電為主的台灣科技業都是不可或缺的支柱。在日本方面，經貿關係是垂直合作，台灣的高科技需要日本的設備、材料與精湛的工藝，日本則需要台灣的製造，彼此具有強烈的互補作用。尤有甚者，台灣的新南向雖然備受藍營批判質疑，實際成果卻飛躍成長，加上「東進」、「北進」的穩健進展，台灣經濟將可拋掉「西進」的束縛，走出自己的光明大道。

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