自由廣場》香港人談女王與新王

◎ 康駿銘

英女王伊莉莎白二世九月八日在蘇格蘭駕崩，引起全球關注，其親民及幽默的形象深入民心，畢生恪盡職守服務公眾，甚至在九十歲高齡時仍每年參與四百場活動，在處理王室與國會關係亦恰如其分，贏得包括主張廢除君主制人士的尊敬。

雖然伊莉莎白二世曾受王室家務事處理及種族歧視言論的醜聞影響，但她仍是英國乃至全球廣受歡迎及敬重的人物，甚至曾因福克蘭群島問題與英國開戰的阿根廷，以及正受西方制裁的普廷，也致上哀悼。伊莉莎白二世可說不僅是英國王室的標誌，也是不少英國人、甚至是香港人的精神領袖。

請繼續往下閱讀...

伊莉莎白二世是英國王室現代化的舵手，在二戰後頻繁的出訪，在國與國之間政治、外交上扮演緩衝及親善交流的角色，對塑造英國形象有著重要貢獻。現在查爾斯三世繼承了母親聯合王國君主的王位，同時也是包括加拿大、澳洲等大英國協十四國成員的國王。不過，隨著觀念的變遷，王室能否在現代及傳統觀念之間取得平衡及找到新的定位，將是查爾斯三世的重任。特別是澳洲新任總理是共和體制的支持者，澳洲很可能會就是否保留君主憲制進行討論，新王查爾斯三世的表現，勢必影響澳洲人民的選擇意願。

然而，儘管查爾斯三世對環保、氣候變遷等議題相當重視，同時熱心公益，五十年來受助於他所創立的基金會的弱勢人士多達百萬人，但他也有著經常被指過度干涉公共行政、當年的婚外情、與哈利夫妻不和等負面形象，纏繞不退。而英國國內正面臨通貨膨脹等諸多嚴峻的挑戰，查爾斯三世如何發揮王室影響力，並避免干政指控，恐非易事。

王室雖無實權，但伊莉莎白二世卻有能力維持中立之餘，在政治與外交上發揮影響力。至於查爾斯三世在母親顯赫的名聲之下，要如何走出自己的路，履行國王職責，也將牽動著全球局勢。

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法