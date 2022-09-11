◎ 鄭志隆

上周參加全縣校長行政會議，請來了TFT劉安婷及其夫婿均一平台呂冠緯，兩位年輕有志的董事長，分享其培育TFT老師嘉惠學子，及創建、轉化均一教育平台增進師生差異化、個別化與自學的成果，令人欽佩與讚嘆！當下也有了一些想法。

有那麼多具熱情與使命之士、集合了有志一同的人，結盟了許多的公私機構與企業、花了時間、精力，創建了觸點即得的網路數位學習平台與資源，想盡辦法，辦盡研習，施盡觀摩，為了讓學習者學習成功。但有人未能如願地展現學習成果；有人學習成功，學習成就輝煌。有學習成功者如願進入所謂的菁英學校，成為所謂的菁英人才；但有些菁英人才卻成了「優秀的綿羊」（威廉·德雷西維茲所稱低度自信、恐懼失敗的頂大畢業生）！簡單地說，在精心設計與打造的教育上，獲得的卻是很簡單即可推論得到的結果，就是有些敗，有些成。敗的，有些好有些不好，成的也是。

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其實成敗也難以簡單定論，「十年樹木，百年樹人」的教育成效，絕非紙本或科技化評量等各種考試出來的數字高低或通過與不通過所能論定。所有人都在這個世間共存、彼此互動，互相牽連、交織創造個體、小群體、大群體及整個人類社會與宇宙時空的故事與「成住壞空、生住異滅」。生命重要的是什麼？教育什麼？教育非得窮宇宙洪荒之力不可嗎？非得層出不窮、推陳出新方竟其功嗎？那掀開花花綠綠色彩、五花八門圖案地毯下的樸實無華的教育本質真面目與原初的思想價值，已多久未見？

長官說TFT劉安婷董事長當選亞洲三十位最具影響力的人，她還那麼年輕，即有此了不起的成就，令人欽佩！我當下也想到了陳綢阿嬤、陳樹菊阿嬤及我最敬愛的莊朱玉女阿嬤！莊朱玉女阿嬤人稱「十元阿嬤」，她以十元吃到飽的自助餐來呵護艱苦人的胃與體力，別人做生意買地置房，她卻賣掉七棟樓房堅持經營十元自助餐。莊朱玉女阿嬤沒得什麼獎、沒成為什麼洲幾十位最有影響力人物。她天年到、往生時，卻有三千多位非親非故的人自動自發、默默地來送她一程！

《靈魂不歸法律管》的作者台大法學院榮譽教授莊榮堅說，法律的思想價值，已經不是在思考創新什麼，而是在不斷喚醒人們去回憶些什麼，像是民主、正義或人性尊嚴等。又說法律只是技術，只是工具，比這更重要的是帶著善良的靈魂。

現在教育界的忙忙碌碌也都只是技術與工具，有科技也好，無科技也罷，無論數位不數位，前衛先進或保守守舊，比這更重要的是教育要教出帶著善良靈魂、散發人性光輝的人吧！

（作者現任國小校長，屏東縣民）

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