自由廣場》聯合國反貪腐公約國際審查 還能加分

◎ 曹耀鈞

因應「聯合國反貪腐公約」(UNCAC)第二次國家報告國際審查會議，行政院邀請José Ugaz等五位反貪腐的國際專家來台審查，並在九月二日提出重要的結論意見。難能可貴的是，台灣不是UNCAC締約國，但為了展現高度廉潔承諾，自願遵循UNCAC的嚴格規範，除國際審查委員會主席José Ugaz特別讚許台灣政府的努力外，其他委員更建議台灣的反腐良好經驗，應擴大與其他國家分享。種種的具體肯定，就是我政府主動參與國際事務，履行世界組織公民行為(OCB)的美麗成果。

不過，透過國際視野的客觀審視，我們應趁機找出本身看不見的盲點加速改善。其中犖犖大者，首先就是籲請立法院優先審議並通過「揭弊者保護法」的立法，筆者曾就此多次為文，強調其與反貪腐的成敗密切相關，這也是當前國際上最被強化的議題。

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再者，就是通常被人忽略的「私部門的反貪腐」措施，因為一般人總以為政府部門的貪腐才是真貪腐，殊不知，上市上櫃公司已經資本大眾化，私部門的貪腐事件所牽連的民脂民膏，並不亞於公部門。所以，政府如何儘速修法，將私部門的賄賂定為刑事犯罪，實屬刻不容緩。因為國際研究已有諸多例證，光靠行政和經濟面等民事制裁，實不足以嚇阻私部門的代理人貪腐。必須刑事制裁，併採取中止、限制和解散法人等務實手段才能見效。

第三，行政院要儘快建立相關的查核機制，以揭開不透明的公司背後黑手，也就是說要能夠真正識別出每家公司的真正經營者，若發生貪腐情事，才能揪出真正的主事者。

第四，積極思考廢除國防採購中的「補償貿易(Offset)」規定，以確保國防採購的完整性，因為「補償貿易」的存在，造成供應商加價出售的弊大於利效果，大多數二十大工業國都已廢除相關做法，蔡總統是經貿專才出身，想必更是理解個中奧秘，此處就不贅言了。

當然，這次國際審查涵蓋層面廣泛，相當具有參考深度。只是事有輕重緩急，茲列舉上述四大要項供執政當局參考，若能積極改進，我國廉政水平必見明顯優化成效。

（作者為國際廉政評鑑專家／中華公共事務管理學會特聘研究員）

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