自由廣場》英國新相與台灣

◎ 張孟仁

銜著英國保守派大部分議員與民眾的支持，對中鷹派的前外長特拉斯如民調預測般地贏得保守黨黨魁，順理成章成為英國史上第三位女性首相。這位對台友善，向來對中劍拔弩張的首相，在上台後，對中政策的走向為何？以下幾個觀察重點，可供參考。

脫歐之後與烏克蘭危機，使英國經濟受創，日前，剛被前殖民地印度拉下世界第五大經濟體的寶座，特拉斯面對通膨飆升、生活成本提高和能源短缺，一時之間恐不易給出交代。短期間，唯有在外交領域找尋突破，較易出現亮點。加上外交是她的優勢所在，她應會大做文章，未來中英關係持續惡化的可能性居高。而立場友中的競爭對手—前財相蘇納克不在內閣名單內，更難進行調和的作用。可見的未來，特拉斯應會直面中國的威脅和挑戰，單刀直入新疆、香港、台海等議題，從外交方面彰顯英國的國際角色。

請繼續往下閱讀...

至於經濟方面，英國會調整此前過度「倚中」，轉而配合美國主張的「民主供應鏈」。此外，預期將充分利用印度，將其打造為「世界工廠」，從而減低對中國製造的依賴。近期英印關係密切可為明證。

英國對中政策的鷹派或鴿派，也取決於英美的「特殊關係」。隨著美國持續出手對付中國，同享西方價值和主張以西方來主導國際秩序的英國，將勢不可免地配合美國戰略。不管是印太戰略、強化AUKUS、英日聯手等作為，只會更加頻繁。

儘管特拉斯宣布依照外交前例不會訪台，但以她多次在國際場合聲援台灣，支持提供台灣防衛性武器，不再重蹈烏克蘭危機，以及強烈維護台海和平的情況下，台英關係預期將有進一步的開展。台灣或可積極邀請英國議員來台，並在民主供應鏈的基礎上，與英洽談緊密合作，助其擺脫過度依賴中國製造，甚至通膨的危機。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法