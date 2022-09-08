自由廣場》藥品供應鏈危機 應召開國是會議因應

◎ 黃金舜

臺灣藥品實施GMP四十週年，PIC/S入會十週年，這是本土製藥符合國際最高品質的最佳保證，值得政府與整體藥業引以為傲。如今，生技藥業不僅是國力的展現，更是國安策略的一環。

但自新冠肺炎疫情發生，國際物流運送受阻，全球開始驚覺當前藥品供應鏈的潛藏危機。美國在二○二一年發佈「美國供應鏈一百天」報告，揭示一百二十種必要藥物的原料藥，竟有高達半數主要來自於中國及印度。為此，美國已訂下「提升國內產能」、「建構應急能力」及「強化國際合作」供應鏈戰略目標。法國政府也大手筆鼓勵藥廠回流，法國化學製藥集團Seqens已表示將遷回十二種化學分子的產線，Sanofi則是宣布設立專門生產原料藥（API）的工廠。另外，日本也編列約當六三八億台幣的預算，力圖促成日商藥品產線遷出中國。韓國三星集團更砸下重金，擴大藥品代工版圖。

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回頭檢視我國藥品供應鏈，在西藥製劑部分，二○二○年產值有四九四‧六億，內銷金額四一一億元，但仍不足以滿足國內需求，當今健保用藥仍多屬進口藥品；政府年年砍藥價之下，作為西藥製劑主力的學名藥成長率亦逐漸趨緩。原料藥部分，二○二○年台灣原料藥產值僅一八五‧二億元，因規模小，無價格優勢，主要供外銷，國內需求則仰賴進口為主。

中國及印度是台灣原料藥的主要來源國，二○二○年台灣從中國進口的原料藥就佔將近一半，供應端過於集中，令人不安。原料藥為製藥之始，若一旦中國等不提供造成供應匱乏，藥廠短時間內無法找尋替代資源，一場「斷鍊」風暴必然發生。

在國際分工時代，仰賴進口無可厚非，但居安務必思危，國內製藥品不可與其他原物料等同視之。國際危機發生時，若關鍵藥品無法取得，將產生立即性危機。因此，除了擴展本土藥廠規模，發展高技術導向的原料藥，政府更應當追隨國際腳步，拉高至中央層級籌組國是會議討論藥品安全問題，系統性地盤點必要藥品供應鏈，並確保若發生國際傳染病等大型危機，國內藥廠在技術、資源上能配合即時轉換產線供給藥品。如此一來，不僅在醫藥上守護國民健康，在國防上亦可安穩民心。

（作者為國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

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