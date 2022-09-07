自由廣場》數位轉型 陸軍該加把勁了

◎ 吳智遠

烏克蘭軍方一輛T-64BV坦克，在無人機導引和平板戰術系統輔助下，成功擊毀一輛十公里外的俄軍戰車，創下有史以來最遠的戰車擊殺紀錄，為先前英國挑戰者二式戰車所創紀錄的兩倍；儘管一共發射廿發砲彈才獲致這項成果，作法上或許不具實戰意義，但在現代化數位工具輔助下，傳統火炮可以打得更遠、更準，發揮更高戰力。

據報導，烏軍戰車所使用的「蕁麻（Kropyva）」系統，是一套智慧型地圖軟體，可用於火炮射擊規劃、計算與定位，與北約標準安全通訊系統相容，適用於從區域指揮到個別火炮的各個層級，並搭配無人機運用，自動接收資料及解算，各炮再依運算結果進行調整，即能對目標射擊，除了以戰車主砲實施間接打擊創下紀錄外，烏軍採用這套系統更重要的意義是，提升各式火砲的反應速度、射擊精度以及分散部署能力。

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「蕁麻」系統由烏國志願組織「陸軍救星（Army SOS）」所開發，該團體是自二○一四年後，烏國民間所成立的眾多愛國團體之一，目前由近廿位志願者組成，以資通訊技術支援烏國軍方，除開發「蕁麻」系統外，並發展通訊截聽軟體及進行無人機設計。對照烏國陸軍在實戰中致力朝數位化發展，並與民間團體協作，我國軍地面部隊則長期忽視數位化的趨勢。

其實，國軍中對於數位轉型的倡議甚早，二○○五年陸軍步兵季刊二一五期的「迫擊砲射擊資訊化｜射擊指揮與通連之研究」一文，便指步訓部於一九九八年即研發「射擊指揮自動化程式」，該文並以迫擊砲實彈驗證，證明射擊指揮系統資訊化可以提升射擊精度、縮減作業時間、減少人為誤差、提供系統運作便利；但即便起步甚早，且結果極為正面，但至今未能有類似系統在陸軍廣泛部署。

面對俄軍壓倒性的物力儲備，烏軍能夠於戰場上頂住俄軍攻勢，並於近期逐步轉守為攻，奠基於現代化數位工具的精準火炮運用，更有效掌握每一次射擊機會，成功對抗俄軍傳統大砲兵壓制戰法，亦功不可沒。國軍或應基於俄烏戰場經驗，加快整體數位轉型腳步，並可思考加強與民間協作。

（作者是生技研究人員及經理人）

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