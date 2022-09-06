自由廣場》（北社評論）為台灣精神奠基的本土文化教育

◎ 李川信

教育部重視本土文教的推動，早在二○○二年就成立「教育部本土教育會」，規劃全國本土教育政策及發展方向，並訂定《教育部本土教育實施方案》，針對課程發展、資源推廣及人才培力等面向做長期且持續的推動；可惜因政黨輪替，空轉八年，直至二○二一年成立「本土教育資源中心」，彙整全國教育資源，發行《台灣學通訊、台灣學研究、在地》等期刊，提供教師教學參考，以用於培育台灣認同的世代，成為今後捍衛民主台灣的主力。

為延續文協百年後，對台灣本土文化教育論述，建立更寬闊完整的基礎，教育部邀集專家學者，舉辦《本土文化教育：卅年回顧與前瞻》研討會並出版論文集。

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為紮根本土，教育部今年暑假首次結合跨部會七個國立館所，運用館所典藏資源，規劃卅七場次教師研習，協助教師將本土素材融入教學，增進學生與土地的連結和認同。期待未來也能促使地方民間館所、地方文史工作者共同合作，以建構地方知識體系。

語言是文化的載體，台灣曾經歷一段不當的語言政策浩劫，幾乎斷送各族群所使用的台語、客語、原住民語。

二○一九年「國家語言發展法」立法後，今年五月行政院宣布：「五年內投入三百億經費以推動國家語言」。九月十二年國教全面啓動本土語言教學，開創本土語言復振的重責大任。

已故作家葉石濤曾言：「沒有土地，哪來文學」，民間拍攝《台灣男子葉石濤》就是來自土地文學吶喊的心聲。近看吳晟老師的紀錄片《他還年輕》，那愛鄉愛土地的情懷，深受啓發與感動。由蔣渭水文化基金會和擊樂文教基金會共同籌劃製作的《俠飛春光》─晨鐘暮鼓蔣渭水音樂劇，即將巡迴公演，此劇在傳承蔣渭水啓迪民心精神，感動散播百年力量，讓生長在這塊土地上的你我，領受悸動的震撼。

長期建構台灣文化主體性體系的莊萬壽教授，最近憂心台灣深受中國侵凌，危機空前，而倡議《台灣精神：台灣活命之根》，鼓勵國人應有認同土地的歷史記憶，認同國家的國民意識，更應具備捍衛家園的敵我意識。

政府的政策，透過本土文化教育的啓蒙與傳播，培育有文化底蘊的現代公民；再配合民間自發性力量，形塑命運共同體的民主社會，來彰顯台灣精神，喚醒國人，堅強抵禦外敵，守家國護民主。

（作者是北社社員、台灣社社長）

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