自由廣場》俄烏戰爭局勢 北韓的變數

◎ 姚中原

美國國家情報總監海恩斯去年四月在國會參議院情報委員會作證時指出，中國、俄國、伊朗、北韓為全球四大威脅，各自在不同領域企圖挑戰美國，甚至破壞國際秩序。今年二月俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發後，上述威權集團，中國是最先以外交及經濟方式援助俄羅斯。未來北韓是否會再以軍事力量援俄，值得全球關注與提高警覺。

八月上旬俄羅斯國家電視台「第一頻道」宣稱，北韓將派遣十萬名志願軍到烏克蘭東部兩個自治區，參加俄國對抗烏克蘭的戰爭。同時，英國媒體《鏡報》也報導，北韓已透過外交管道表示，會提供龐大戰鬥力給俄羅斯，這些軍人將被派往烏東兩個自治區：頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國，支援俄軍作戰。

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全球兵力排行第四的北韓未來若協助俄國作戰，恐將使得俄烏戰爭情勢複雜化，也會讓歐洲地區與全球安全更不穩定。兩國之所以會有合作空間，研判是北韓需要俄國的經援，俄國則需要北韓的軍事支援。

俄烏戰爭邁入第七個月，俄軍傷亡嚴重。根據紐約時報估計，至八月為止，已有二萬五千名俄國士兵戰死。烏克蘭政府的最新數據，顯示有四萬六千五百餘名俄國軍人喪生。英國國防部的公開資料，若將死亡、受傷和逃跑士兵人數結合起來，估算俄國損失高達八萬多人。以上任何一個數據，都說明俄國侵略烏克蘭已付出慘痛代價。未來如何補充前線的兵損，是莫斯科必須思考的重要問題。

俄國總統普廷八月廿五日簽署法令，將在二○二二年底前，使俄軍總員額從目前的一九○萬擴增為二○四萬人，其中現役戰鬥人員大幅增加十三萬七千人。除了上述增兵措施外，研判普廷政府也希望獲得北韓軍援，因為對於可能延續到明年戰火，俄國在調配軍力到烏國作戰的壓力將會減輕不少。

近年來北韓因未完成「全面無核化」，並開發高超音速滑翔彈頭、潛射及長程彈道飛彈等武器，遭受美、韓、日及聯合國的強力經濟制裁，包括限制石油進口及禁止紡織品出口等，導致經濟困頓。未來北韓若能輸出大批軍力或勞工到俄國，將可換取俄國的能源和糧食，並能為平壤政府賺取大量外匯。美聯社九月一日報導，北韓即將派遣建築工人至俄國占領的烏東地區，協助重建。

俄烏戰爭已趨長期化，雙方交戰激烈時期，兩國每天平均各有一百至兩百名士兵死亡。因此「兵力」補充較「武器彈藥」補給更為重要。有關北韓軍隊援俄傳聞，美國、北約及全球民主國家不能掉以輕心。因為俄國與北韓如果聯手，有可能突破當前俄烏戰爭的膠著狀態，甚至會為全球安全與國際秩序帶來全新挑戰。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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