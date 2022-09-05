自由廣場》為數位發展部說句公道話

◎ 李文池

日前經濟日報報導：「金管會檢查局現在有300多名人力，高學歷、高齡，是兩大特徵。...全局平均年齡也將近50歲。此外，目前最缺的是資安人力，如何因應瞬息萬變的數位金融發展，成為眼下最迫切的任務。」文中金管會檢查局最缺資安人員。其實以其現有體制，很難培育出優秀資安人員，即使經驗傳承，亦僅於瞎子摸象，資深與資淺者差別在於摸的面積多寡，仍舊脫離不了瞎子的命格。

行政院數位發展部於八月二十七日正式掛牌，首任部長由政務委員唐鳳擔綱。數位發展部職司數位發展的專責機關，顧名思義不外乎是資訊、資安及網路等範疇。其人力配置預計員額五九八人，其中約聘人員可達三百人，幾近一半，遭受不少質疑，甚至有人認為是破壞公務體制。

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金檢局資安人員及數位發展部人力之需求，均屬資訊相關人員，該類人才絕非校園環境所能培育，亦非公務體系所能養成。以金檢局為例，人員編制以金融保險職系為主體，雖有少部分是資訊職系，然亦多屬走出校園未久，即進入公部門。傳統資訊的系統管理、網管、程式設計等均未經歷，更何況新興資訊科技。此就如唸書開車，是否代表就會開車。因此，金檢局資安人員除極少數來自業界的約聘人員，餘終究是瞎子摸象，甚而導致檢查缺失流於膚淺。

數位發展部員額配置之所以會有近三百名的約聘人員，是遷就現况的務實作法。為求人力靈活運用，即使將其比率提高至四分之三，亦不為過，因為完成機關設立之目的與使命，才是最大的目標。

（作者為退休金檢局公務員，新北市民）

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