自由廣場》公辦都更與隱性炒房

◎ 張勳慶

國民黨和民進黨新北市長候選人，最近為了板橋民權公辦都更案，市府是否要賣出分回的二百三十五戶，放棄先前的社宅規劃而吵翻天。這起建案名為「皇翔來青」，鄰近林家花園，總戶數三百一十三戶，目前市價一坪約八十五萬到九十三萬之間，皇翔建設官網上寫著熱銷，網路上也找得到相關交易價格和戶數。

此類公辦都更案在新北市可說雨後春筍，因為連市長官邸也在規劃中。現在會鬧出板橋民權公辦都更案話題，其實先前一些媒體都報導過，連市府內部公文也都披露，那就是為了充裕市庫，要把位在黃金地段的社宅賣出。從當下高房價因素來看，的確是會產生負面衝擊。但這只是外界看到的皮毛，真正的問題在於，當地方政府透過建商去公辦都更，都位在熱門地段，一但建商拿回分回戶定價開賣，透過行銷後，立即造成推升房價效應，於是原本該由政府帶頭推動的居住正義，竟因為公辦都更而出現反面效果。

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現在地方政府會腦筋動到公辦都更，很明顯就是手握黃金地段，卻看得到吃不到肥厚利益，因為把分回數百戶當成社宅，簡直是「報酬率太低」。更現實之處，就是真要當社宅使用，不論是賣或租，價格上未必能照顧到無殼青年。

此種「隱性炒房」，還會隨著捷運所到之處遍地開花。約兩年前位在三峽龍埔里的三鶯線機房用地，原本只要用一·八四公頃土地，竟改為徵收周邊十四·一公頃農地，要由建商蓋數棟大樓。居民便到市府陳抗，痛批市府濫用已經被大法官宣告違憲的大眾捷運法第七條四項，然後破壞環境又炒地炒房。假如國人把所有捷運共構宅拿出來檢驗，到底是讓你我享受便捷交通，還是進一步陷入高房價之苦？所謂捷運能帶動商機又替地方政府進帳，這種「玩法」對飽嚐高房價之苦的納稅人公平嗎？

公辦都更不是不可以，而是當政府透過民間力量去推動住宅供給，如何在市庫收入和居住正義間求得平衡？銷售管道是否透明又受到公開監督？試想數十年前，中央部會有些眷舍位在北市精華區，改建後賣給公務員或軍人，等於是把國有財產土地增值利益轉入私人口袋。若現在地方政府公辦都更，未經謹慎、合理規劃，確實執行，而淪為炒房幫凶，又拒絕面對土地合理使用與監督問題，豈不成了國土淪陷的變種元凶？

（作者為新北市民，上班族）

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