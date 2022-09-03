自由廣場》喚醒母語意識

◎ 張學謙

台灣是個多語言的國家，根據調查平均每個人會一點七五種語言。不過，受到獨尊華語的教育和媒體的影響，社區逐漸華語化，華語變成自然而然的內定語言，甚至傳統說當地語言的菜市場，也常以華語進行交易，家庭的母語使用狀況也不佳，導致母語世代傳承失調。

為了挽救母語流失，有必要積極的在社區推行本土語言意識。語言意識啟發為語言復振的起點，如果沒有對語言流失有病識感、不清楚母語保存的價值和意義，常無法起身為語言保存而奮鬥。跟社區相關的重要團體或組織，如家庭、學校、公家機關、醫療社服單位、商店、民間團體和社區集會都有必要從資源和權利的觀點，宣導本土語言的重要性及失去母語的嚴重後果，藉以提升母語瀕危意識，激發保存母語的行動。

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母語意識是邁向母語復振的導航機。有必要在社區各個重要的場域，提醒大眾說母語的必要性和重要性。民間組織，如台灣羅馬字協會、關懷文教基金會、台語共學等組織，長期在社區宣揚母語保存的重要性，最近教育部辦理本土語言意識培力宣講活動，客家委員會推動客語企業社會責任，號召商家加入「做得同??講客」的活動，這些都是值得鼓勵的母語意識提升活動。整合私人和公家的力量，積極培養母語意識，認識母語的知識、文化、認同、商業、宗教和健康價值，為營造幸福的母語社區共下煞猛打拼。

（作者為台東大學華語文學系教授，台灣語文學會理事）

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