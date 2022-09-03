自由廣場》調升基本工資 無助解決低薪

◎ 魏世昌

根據勞動部針對去年職場新鮮人進行的薪資調查，整體初任人員平均起薪為三萬二千元，比起筆者十六年前剛出社會的三萬三還低，甚至還有約二成五社會新鮮人的起薪是基本工資。凸顯台灣職場新鮮人薪資水準多年來原地踏步，甚或「向下」看齊基本工資。

雖然蔡英文總統上任來連七次調漲基本工資、月薪漲幅近三成二，但根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所一份研究，調漲基本工資，與全體勞工加薪、改善薪資分配不均，沒有太大關係，簡單而言就是拉抬整體薪資的效果有限。

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這也難怪，即令明年月薪基本工資抬升到二萬六千四百元，多數台灣民眾也不會開心。因為這不會帶來普遍受薪階級的實質薪水調升，反而帶動物價上脹，無助於提升大多數勞工生活品質。

不少國人有種誤解，以為調高「基本工資」等同調高「平均薪資」，故大眾多贊同調高基本工資；其實，調高基本工資或最低工資，只影響原來就拿基本工資的那群邊際勞工，不影響原薪資高於基本工資者。

底層勞工當然要照顧，政府調漲基本工資要予以肯定，但基本工資畢竟只是解決低薪的手段之一，如何解決高物價、高通膨、高房價，更要推動整體經濟的發展，抑制物價漲幅及提高貨幣的購買力，並思考整體勞工薪資結構要如何跟著抬升、擺脫低薪窘境，才是蔡政府更應該為人民做的事。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

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