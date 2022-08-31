自由廣場》老榕樹落地生根

◎ 陳文卿

聯電前董事長曹興誠放棄新加坡國籍回復中華民國國籍，並表示要在台灣與國人生死與共了。曹興誠在中國大陸出生，幼年隨父母來台後，一輩子在台灣讀書、創業，成為大企業家。他是典型的所謂「外省人」，但是選擇在台灣落地生根，對國人而言，這是很重要的啟發。

有一句話；近廟欺神。住在廟附近的人對廟很熟悉，整天看著木雕的神像，不覺得有何神奇之處，反而是遠道來進香的信徒特別虔誠，相信這尊神很靈驗可幫他消災賜福。其實這二者都是一種迷思。

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同樣的道理，一輩子住在台灣的人，享受便捷的交通建設、健保福利，覺得是理所當然，但覺得空氣污染，治安出了問題，甚至官員有貪污，就會批評這個政府怎麼這麼糟糕，甚麼都搞不好。有一天移居到國外去住，才會想到台灣的美好，住在台灣多麼的幸福。

而一心嚮往祖國的人，只看到中國很強大，是世界強國。並對故國的錦繡河山充滿憧憬，其實僅是一種朦朧的美感而已，是很不踏實的。

台南有一個很有名的「安平樹屋」，遠看有好多棵粗壯的樹木，近看發現是老榕樹的鬚根攀沿著房屋的牆壁、樑柱伸展，並落地後長成粗壯的大樹幹。每一棵樹都各自從自己扎根的土地吸取養分，並各自領受陽光與雨水的滋潤，而與源頭的樹或土地毫不相干。所有的樹幹雖來自同一根源，但已分枝並各自獨立成長茁壯，且蔚然成林了。要探索那一棵才是母樹，竟難以尋覓。

老一輩從中國大陸來台的人，會有思鄉的情懷，是人之常情，但回歸到現實生活，如何讓自己以及兒孫好好在台灣這塊土地上安身立命永續發展，可能比追溯歷史情懷更重要。

商朝被周滅亡後，殷商的遺民伯夷、叔齊義不食周粟，寧可餓死。此雖被譏為迂腐，但氣節可欽。對照現今，大陸已被共產黨所占據，當初不願受共產黨統治而離開大陸，避居台灣和海外者，後代竟自甘為其子民並奉為祖國，何等諷刺？

（作者從事環保服務業）

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