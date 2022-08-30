自由廣場》台北市長候選人怎麼看中正紀念堂？

◎ 李韶安

美國參議員布蕾波恩日前訪台，行程中晉見了蔡總統，原本是台美交流是美事一樁，但她在推特上一則推文：「很高興到台北的中正紀念堂參訪，這是紀念蔣介石總統成果的地方」，此舉反而凸顯蔡政府推動轉型正義的不力，台派們尷尬之餘，也想問問三位首都市長參選人：「你們心目中的台北地標之一中正紀念堂，到底該怎麼轉型？

中正紀念堂轉型已是藍綠政府一吵再吵的舊題目。陳前總統任內朝小野大，與台北市政府鬥法，導致它成為「國定古蹟」後，完全執政的民進黨至今無意解套。馬英九任內鬧出「台灣設計蔣」風波時，龍應台部長一度宣稱要重新定位，不排除「功過並陳」，但無實際調整。到了號稱要做轉型正義的蔡總統，年年在二二八時聽任家屬悲願，希望可以移除銅像，實際上卻是八風吹不動。鄭麗君部長任內，從推動公民討論與藝術家展覽開始，將展廳更名、更動文宣、逢二二八關閉大廳。二○一八年底，文化部將兩項轉型方案送交行政院後，從此石沈大海。促轉會任內也提出轉型方案規劃，並跟鄭部長一樣認為法制的調整才是根本，但至今國會僅有立委提案，行政機關不見蹤影。

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如今的主管機關大家長李永得部長顯然完全捨棄他人的累積，走出自己的路。最早他先是宣稱要處理轉型正義，得有兩個「完備」，其一是法治程序完備，蔣介石在二二八與白色恐怖的作為不能只看學界調查，還得「提交司法機關做認定」，這個在司法實務上很難理解的訴訟標的，使得「完備說」很快就被捨棄。

部長後來改稱，轉型正義不是要抹去獨裁者的記憶，更應該彰顯對抗獨裁者的勇氣，所以銅像的保留有一定的意義。按此邏輯，英美各國其實應該將殖民者或蓄奴者銅像擺回街頭與校園，以免人們沒看到偉人銅像，就忘了黑暗歷史。最近李部長又稱，銅像跟堂體百分之百是威權象徵，一定要處理，只是要怎麼處理，還在想。撇開這翻來覆去的言辭，文化部實質上的作為則是回到龍應台標準，將蔣介石功過並陳，並宣稱這是轉型的重大建樹。

從此看來，要在中央層級處理中正紀念堂轉型恐怕還有漫漫長路。然而我們也不應忘記，中正紀念堂廣大園區尚有「台北市文化景觀」的文資身分，市政府在文資與都市計劃範圍內都有一定的機關角色可發揮，請問三位候選人，你們打算讓未來的各國訪賓繼續這樣參觀中正紀念堂嗎？

（作者是文資政策研究者）

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