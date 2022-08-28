自由廣場》本土語文國、高中必修的推手 – 鄭正煜老師

◎ 何信翰

一一一學年度即將開學。就在幾天後，台灣將迎來教育史上首次的國、高中國家語言部定課程。正值此時，不禁令人懷念曾為此事付出大量心力，也是後來國家語言能夠成功納入中學課程的重要推手 － 鄭正煜老師。

當時，正值十二年國教的新課綱準備啟動。鄭老師邀集了我們一群支持本土語文的學者及社團成員，大家共同決議要把「讓本土語文納入國中必修課程」一事，當作那時本土社團最重要的目標。

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在那之後，鄭老師和我幾乎每天通電話，討論局勢發展並擬定推動策略。我們分頭連絡相關友志，並同時在許多面向發聲、遊說相關單位及社會大眾（稍後，周清玉委員也成為核心成員，提供許多關鍵性的協助）。

在推動過程中，除了本土學界及社團的大力支持之外，我們也邀請了許多關心本土語文發展的立法委員一同發聲，其中出力最多的就是當時教育文化委員會的召委，也是後來擔任文化部長的鄭麗君委員。那時，許多委員都非常支持本土語文。經過大家共同的說服和督促，終於獲得當時的教育部蔣部長首肯，承諾將在總綱大會中通過將本土語文納入國中必修的決議。

課綱需要經過三級三審的程序。當時，雖然部長同意，但在過程中，本土語文納入必修一事，在三個階段的委員會都遭到強烈的反對。我們一些核心成員，時時都要緊盯局勢的發展，並迅速做出對應的措施。壓力之大、需要處理的事務之多，可說是外界難以想像。當時鄭老師因為癌症，體力已經沒有之前那麼好。但還是堅持每天討論策略，並親自出席每一場活動。

雖然，這些努力最後卻因為蔣部長的下台而差了臨門一腳，功敗垂成；鄭老師也因病情惡化及心情的影響，不幸離世。但這段過程，卻也使得本土語文納入中學必修一事，在後來國家語言發展法的討論當中，成為最優先的議題。鄭老師抱病參與每場討論、每場活動的堅毅身影，也深深印在許多友志的腦海中。

本土教育一路走來，坎坷顛簸。所幸有前輩們的帶領和許多人的共同努力。值此國高中本土語文課程開課之時，更讓人懷念起那些已經離世的前輩們。

（作者為臺中教育大學台灣語文學系副教授）

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