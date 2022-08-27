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自由廣場》也談白德瀚的「城市怪象」

2022/08/27 05:30

◎ 李道勇

長駐台灣的德國記者白德瀚(Klaus Bardenhagen)經常透過自己的臉書粉專taiwan reporter，以德國人視角分享他在台灣的生活。日前，他貼出幾張照片，點出台灣的「城市怪象」，其中一個畫面讓他看了更直呼：「WTF」（What The Fuck縮寫，這句話似乎有點粗鄙，如同台語「這是三小」之意）。

那是一張停車場的照片，他寫道：「為何台灣的城市都把混凝土鋪滿停車場或其他開放空間？這是正常的嗎？在這都市熱島，每一小塊綠地都應該受到愛護。」他看到的這個台灣「城市怪象」，卻是我們這個社會司空見慣的稀鬆事，我們壓根兒就沒想到要讓青草生長、讓水滲入地面，更沒想到土地還會呼吸。

一九五五年，台北市的衛星都市永和，原以「花園城市」為概念做設計，道路系統迂迴在七大公園間，綠地佔計劃面積九分之一，但在法規配套不周的背景下，綠地陸續變更成住宅區，公園只剩一個半，形成今日的水泥迷宮，二十多萬人僅擁有一％公園面積。

目前六都綠地覆蓋率僅高雄市七·八九％稍高，其餘皆低於五％，其中桃園市、新北市不到二％，且非平均分布。

世界衛生組織建議城市的每人平均綠地面積至少應為九平方公尺，但六都之中，除高雄市有十一平方公尺外，其餘都未達標，新北市、桃園市更僅有三平方公尺。

其實不僅六都，放眼台灣，混凝土無所不在。連海邊都被消波塊和密度超高的漁港建設給盤據了！

「每一小塊綠地都應該受到愛護」！炎夏高溫，正是我們深思、反省白德瀚這句話的時候了！（作者為城南文史工作室負責人）

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