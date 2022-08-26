自由廣場》對無人機亞創中心的殷切期待

◎ 張玲玲

近日中共以無人機侵擾我國金門二膽島，引發大家關注無人機防禦系統獲得的重要性與急迫性。回顧一九九一、二○○一與二○○三年聯軍在伊拉克、阿富汗等重大軍事行動中，以軍用無人機進行偵蒐與打擊，取得絕對的戰場優勢，也促使軍事武器與戰術的再次革新。尤其二○二○年九月底，高加索山區的亞塞拜然與亞美尼亞，為了爭議地區納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）重啟戰端，亞塞拜然的無人機重創亞美尼亞的戰車、掩體、裝甲車輛與人員，成為迫使亞美尼亞最終同意停火的重要關鍵，驗證了無人機的有效壓制力。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）特別指出，無人機在納卡衝突中「有效摧毀裝甲車輛與防空能力」，是「取得戰場先機」的重要例證，故英國旋即於去年初在《五年期國防檢討》中，規劃採購武裝無人機。

美軍近年也一直積極研發新型無人機，並且搭配AI人工智慧作為未來作戰的新型態。其中例如由「XQ-58A女武神」(Valkyrie)為代表的無人機，即成為其「忠誠僚機計畫」的組成部分，也就是由「有人戰機」控管一個或多個無人機，共同在作戰中執行監視、支援和打擊任務，進而提升「有人戰機」的戰力。未來也將成為F-22或F-35的僚機，與飛行員一起訓練、累積經驗參數，同時部署武器或偵察系統，俾利在戰場獨立應對威脅，並協同「有人戰機」作戰。

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適逢日前我國「亞洲無人機AI創新應用研發中心」已開幕揭牌，未來我「無人機國家隊」的研發成果，除了可運用在海洋生態、犯罪追蹤、地理調查等廣泛項目外，建議更可結合國防產業投入更進階的軍用無人機與防禦系統的研發，提升國軍不對稱戰力，更有助拉升國防自主能量。

（作者為國防大學教官，新北市民）

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