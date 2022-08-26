自由廣場》朱雲漢的電動車

◎ 吳海瑞

今年上半年，全球各主要車廠銷售量普遍下滑，如豐田集團與同期比衰退6%，福斯集團更減了22%；但逆勢成長的也有，比亞迪以160%奪冠，其次是特斯拉的46%。《日經中文網》八月十九日以「全球上半年新車銷量：比亞迪和特斯拉崛起」為題，強調這兩家車廠首次超越了日本的馬自達和速霸陸。台灣《經濟日報》全文轉載，標體換成「賣得比特斯拉好！大陸能靠電動車，成功超車美、歐、日？」近日，政治學者、中研院院士朱雲漢在知名財經雜誌撰文「賣得比特斯拉好！中國電動車翻身」、「賣得比特斯拉好！中國汽車業靠電動車超車西方」（網路版標題），問號也省了。

朱文提到：「今年上半年，比亞迪的電動車銷售超越特斯拉，成為全球冠軍。其旗艦車款『漢」（Han）』國外可賣到7萬美元，不僅壓制特斯拉的氣焰，在豪車市場直接挑戰寶馬與賓士」。

請繼續往下閱讀...

上半年比亞迪賣出64.13萬輛（這僅是豐田513萬輛、福斯387萬輛的一成多），雖領先特斯拉的56.46萬輛（受上海疫情封城等因素影響），但比亞迪有近半是具備燃油引擎的插電油電車（PHEV）。勉強可以說比亞迪是全球最大的「新能源車廠」冠軍；最大電動車（EV）廠仍是特斯拉，且遙遙領先第二名近一倍的銷量。

比亞迪一般主力車種的售價在12萬至24萬人民幣，在中國頗有競爭力，以朝代命名的漢系列，價位在21.48至32.98萬人民幣，是其頂規車款，鎖定特斯拉的入門車Model 3為對手，其當地售價是27.99萬、性能版36.79萬。

漢在俄羅斯試車時，有化名「南雲北畫」的中國網友Po文表示「俄羅斯男人對比亞迪漢的評價太高了！他說全球7萬美元以下這個價位，這款中國車是無人能敵的存在…」。車迷都清楚，這只是高性價比的主觀量化，非其售價。漢在中國的售價約當3.22萬至4.95萬美金，旗艦車還不及BMW i7、賓士EQS、特斯拉Model X（歐美售價約11.93至13.999萬美元）的一半。是不同層級，何來壓住對手氣焰？

1993年，紐約證券經紀商的汽車產業分析師瑪麗安‧凱勒出版《Collison: GM, Toyota, Volkswagen and the race to own the 21st century》一書，指出未來全球汽車業新三大車廠是通用、豐田和福斯，作者根據四個標準：知道問題、企業願景、環境適應力、了解產品。比亞迪、特斯拉將來要脫穎而出，憑藉的核心競爭力與企業文化是什麼，才是探究的重點。

純電動汽車目前還不到包括汽油車在內的整體銷量的一成，未來版圖如何轉移，還會有變化。今年六月，《彭博》就預測特斯拉龍頭寶座只能再維持18個月，因為2024年福斯汽車就會超越他們；同時也指出，比亞迪仍會是中國電動汽車的領頭羊。

中國車廠的實力當然不能小覷，但也不該過度吹捧。

（作者為上市公司專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法