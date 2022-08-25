自由廣場》醫院掛號查詢應加設密碼

◎ 簡伯任

日前高醫槍擊案，嫌犯係透過高醫掛號查詢系統，掌握被害人行蹤，引起社會關注。筆者點進高醫網站，查詢病患預約掛號紀錄，僅需輸入病患的「身分證字號」與「出生年月日」即可。國內其他知名醫療院所也多有類似狀況。

這個問題涉及病患隱私權，司法院大法官解釋第五八五號：「隱私權雖非憲法明文列舉之權利，惟基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整，並為保障個人生活秘密空間，免於他人侵擾及個人資料之自主控制，隱私權乃為不可或缺之基本權利，而受憲法第二十二條所保障。」個人資料保護法第一條亦指出：「為規範個人資料之蒐集、處理及利用，以避免人格權受侵害，並促進個人資料之合理利用……」，病患的就醫紀錄、掛號哪位醫師、何時前往就醫等資訊，均屬病患隱私權之一環。

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因此，考慮到我們不論是求職、簽約、租屋、申辦手機門號等日常契約行為，身分證字號與生日幾乎都是必填資料，為避免類似高醫悲劇，各大醫院應強化病患個資之保護，對於預約查詢系統，或許可以讓病患設立一組密碼，或其他強化個資保護之方式，讓他人無法輕易查詢到病患預約就醫紀錄，藉以保障病患隱私權不受侵害。

（作者為台師大公民教育與活動領導學系博士生，執業律師）

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