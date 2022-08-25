自由廣場》為彰化地院的公正判決喝采

◎ 林平

台灣化學纖維公司彰化廠國賠訴訟判決，彰化縣政府遭上級主管機關環保署三度糾正並撤銷其處分，雖有召開多次專家會議，卻仍一意孤行，違反依法行政，彰化地方法院明確指出其「違背法律及違背誠信原則」，可謂允當，值得喝采。

當時彰化縣環保局係以申請類別有誤，應申請異動而非展延為由強迫該廠停工，但判決書明白指出：「『展延』與『異動』有別，不僅原因要件不同，相關法源依據亦有別……」、「除違反行政程序法所定行政指導之規定，亦有違不當聯結禁止之訾議」。依慣例，業者先提出展延申請，再提出變更或異動申請，審理期間依原核定之許可內容操作，不得以變更或異動申請之申請值操作。彰化縣環保局有監督之責，卻又提不出也無證據證明台化彰化廠有汙染，顯示業者符合國家標準，彰化縣環保局卻要求停產關廠的做法有違常理。

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世界各國為維持運作秩序，面對新舊法之競合，一定會明訂溯及既往原則或過渡時期條款，以符合實務及法理，讓法令規範與時俱進。何況，當時民調顯示彰化縣民認為若有損傷勞工權益或造成國賠，則不贊成縣府宣布停工，但縣府仍一意孤行，令人不解。

台化彰化廠是否有汙染，應由適當的法律管道處置，主管機關可就違反法令的事實，處分限期改善、停工。而台化公司彰化廠在被迫關廠前，未有聽聞違規等重大情事，理應受到保護，否則若遵循不同時空背景的政策，全台火力電廠，甚至於在馬路行駛的汽機車，是否也會因排汙而被停開！

法令政策多是透過倡議再形成規則，法條修正也都會公告新法實施日期使得遵循。當年的合法營運，卻被縣府回頭算舊帳，工廠被迫停工最無辜受害的是勞工，至盼各級政府以此案例為鑑，依法行政，讓我們的社會更進步。

（作者為法學教育者）

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