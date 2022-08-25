自由廣場》只有司機該負責嗎？

談蘇花公路遊覽車六死事故判決

◎ 王冠翔

去年三月十六日，一輛遊覽車載滿旅客從花蓮北返，就在行經蘇花公路一一五公里附近，車輛失速擦撞山壁，車體嚴重撕裂，座椅掉落，最後司機用車頭撞擊護欄停下這一輛失速的遊覽車，卻已經造成六死三十九傷的不幸，一審和二審法院都追究了司機的責任，依據過失致死罪判處司機一年六月的有期徒刑。

司機主張，案發當時剎車失靈，過失並不全在他。但二審法院採用專業檢測機構的檢查結果，認為煞車系統正常，而且案發當時並沒有所謂剎車失靈的現象，因為現場有擦地痕，過失不在車輛的機械問題，應該只在司機的操作。但是，剎車系統正常、現場有擦地痕就等於沒有剎車失靈？

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事故車輛出廠時的座位為四十五人座、載重為二點八公噸。但依據遊覽車的實車滿載配重汽車傾斜穩定度測試的公式進行計算，事故車輛滿載四十五人的重量為三二○三公斤，如再加上九十％油箱重量與滿水箱重量，事故發生時的總重量必大於二點八公噸，財團法人車輛安全審驗中心(VSCC)卻仍發給同型車車輛型式安全審驗合格證明。

領牌後的使用中大客車，車上加裝影音娛樂系統等等其他附加配備，再加上乘客的隨身物品與行李，整車的總重量超過原廠設計的載重量，可能造成煞車系統不堪負荷，衍伸出更多的風險。況且依據動能公式，在車輛以一定速度超載行進的前提下，就算剎車系統的運作完美無瑕，必須有更長的煞車距離不言可喻。

人命關天！蘇花公路上的遊覽車事故，用六條人命撞破了車輛型式認證，徒具型式，交通部對車輛管理只採用特定對象的一家之言！期待用這六條人命敲響的警鐘，可以讓主管機關重新調整風險控管，維護運輸工具的安全，這更是國民在疫情逐步解封，國旅熱度直線上升同時最深切的期待。

（作者為台灣車輛產業創新協會秘書長）

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