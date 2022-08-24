自由廣場》隨意漲租 沒有贏家

◎ 徐正雄

住家附近，有位從日本習藝歸國的麵包師傅，使用天然食材，做的麵包相當好吃，只是價錢節節高升！

我知道現在食材不斷漲價，但是如此漲幅，最後嚇跑客人，生意也不用做下去了。那位老闆十分年輕，常和客人交流，有新產品上市，也不吝和客人分享，試吃品往往不是一小塊，而是完整一個。我回饋老闆的方式，就是把身為消費者的真實感受，毫不遮掩的反應給他。

請繼續往下閱讀...

那次，終於忍不住告訴老闆，麵包的訂價太高了！都可以買個便當吃。直到這時，老闆才把內心的秘密告訴我。原來，除了食材漲之外，最大的壓力來自房租。當初簽約，房東大概看他老實沒經驗，租金硬生生比之前房客多了七十％左右，是後來好心鄰居告訴他。

我一聽那個價錢，都快接近附近行情兩倍，那房東也真狠。

其實，很多房東買房時，都買在低點，卻不管通貨膨脹或租客生意好不好，想漲就漲，住家附近好幾間超商，在同一個位置附近玩大風吹，左邊換右邊或換到對面者所在多有，內行人都知道，一定是遇到房東亂漲租。

這是一個自由市場，本來房東就有漲價權利，但是別忘了，現在很多人都改在網路購物，實體店面的需求量大幅下滑，房客也多了很多選擇。盲目漲價，讓很多商家選擇收攤和搬遷，空下來的店面，別以為會如此輕易出租，因為現在網路方便，人家可能去肉搜房東的過去，也可以去打聽，或是多方比較，最後漲租的屋主很可能成為輸家。

像我家附近，就有很多金店面，彷彿被列入黑名單，怎麼也租不掉！每次走過，都覺得好可惜。

疫情三年、加上通貨膨脹，很多商家都在苦撐，希望房東能共體時艱，別成為通膨共犯，善待房客，才不會斷了自己的財源。

（作者務農）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法