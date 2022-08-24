自由廣場》警方教育訓練不足

◎ 方屏生

台南市兩名員警為了追緝偷車賊，竟然慘遭利刃割喉以及全身多處刀傷而殉職，令人震驚與不捨。從目前揭露的資訊來看，警方的教育訓練明顯不足。

一九七六年至一九九○年間，曾有三任陸戰隊司令連續擔任警政署長，當時被質疑警務治安工作是否轉變成城鄉裡的小部隊作戰模式。筆者也不贊成軍方將領接任警政署長，不僅會破壞警務人員升遷管道，恐怕也對於長期的警政方針失焦。然而台南市兩名員警被歹徒一人殘殺，和警方教育訓練不足，或是員警疏忽大意、便宜行事，絕對脫不了關係。

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俗話說「窮寇莫追」，時至今日並非放棄追逐，而是提醒追捕者注意亡命之徒的絕地大反撲，尤其是人煙罕至、雜草叢生的地點，如本案的產業道路。面對不熟悉的地形地貌以及逮捕對象，採取圍捕措施與避免近距離肉搏戰，是首要法則。可惜警方一錯再錯，上次發生的刺死案例，是台鐵的鐵路警察。

內政部長徐國勇對此案表示，「遇有反抗，大膽使用槍械，絕不客氣！」不過社群平台立刻又出現「開槍上法院，不開槍去醫院」的留言，比「囚犯兩難」還難。

建議警政單位與第一線的員警，心裡有法，手上有防衛武器與戰術，方能應付複雜的突發狀況與歹徒，全身而退，但還要補充一句「今天公祭，明天忘記」的諷刺警語。

（作者是陸戰隊退役少校）

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