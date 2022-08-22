自由廣場》電梯與國安

◎ 黃欽印、羅光斌

美國裴洛西議長訪台，除了導致檯面上的中國軍演外，亦暴露了檯面下的資訊戰。便利超商與台鐵的告示板被連線發布謾罵裴洛西議長的信息，絕對不是單純的個案，也絕非只是因為發布謾罵信息，頂多拔掉插頭如此單純。想像資訊被介入後有能力去驅動或破壞一些人身與國家設施的實體，這更令人擔憂。本文要呼籲政府應正視電梯有可能被介入的安全問題。

電梯除了機械與動力單元，需要倚賴數位控制設備來決定其運行服務。政府對於電梯的設置及保養的規定與管理，是由各地方的建築主管機關負責，就安全檢查結果辦理抽驗。由於負責機關的人力與專業不足，多以最低標委託得標檢查機構來進行電梯的安裝、運作與保養的檢查業務。實際上的查驗是否具專業與確實，「最低標」三字已經暗示了那是不可能的事；更別提查驗單位必須周旋於電梯業主、電梯公司、保養公司，其品質已可想像。電梯傷人甚至致死的新聞不時傳出，與電梯／保養公司的專業性，相關法規，與監管機關人力不足實有相當關係。

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由於政府對於電梯產業不設防或僅以低標為門檻，異業跨入電梯業的企業比比皆是。根據升降設備主管機關內政部營建署統計顯示，已有高達六六四家取得專業廠商資格，導致業者間過度價格競爭，衍生欠缺產品前段之驗證管理制度所造成之貿易困境；如歐美等先進國家皆有升降梯(電梯)產品驗證標準，管控電梯產品的出廠品質。例如歐洲以EN81-20、31、50、中國以GB7588以及日本以JIS A4302-2006檢驗標準製造技術性的貿易障礙。反觀我國，雖經業界多年推動而引進並制定了CNS 15827-20、31、50有關電梯之新的製造安裝檢查標準，但因無驗證機構，故僅能以後端管理來控管現場的安裝及服務，導致許多劣質品流入國內，且造成我國產品不易外銷。有而業者為了降低成本，甚至全部採用外購品，捨棄了研發製造及品管製程，直接從中國引進電梯最重要的數位控制零件設備，這種號稱一體機的控制裝置，其實背後潛在的網路資訊介入，令人擔憂。先不講政府機關建築的電梯安全，我們應該確認蔡總統、蘇院長及政府官員出訪民間單位所搭乘的電梯是否會被人於遠端介入？建議政府從法規，監管單位，與產業結構全盤檢討，以維護國家之安全及人民寶貴的生命！

（作者為東海大學工業工程與經營資訊學系教授、立穩電梯公司董事長）

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