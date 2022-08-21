自由廣場》開放勞退基金自選標的吧！

◎ 黃惟冰

目前勞退基金（雇主提撥與勞工自提）都由勞動部勞動基金運用局全權管理，負責選擇投資標的與買賣價格。但，不論是人謀不臧、上下交相賊所衍生出的弊端頻傳，還是因為投資市場必然出現的起起落落，導致勞退基金在股債市狀況不佳時，不免遭到操作績效該檢討的質疑與誤解。許多事件都顯示出，一定程度開放勞退基金自選投資標的，讓勞工藉由實際參與，掌握個人未來與認識投資本質，已到了必須正視的時刻。

回歸勞退基金本質，特別是勞工自願提繳的部分，初衷就是希望勞工藉由長期且持續的提繳，可以在投資市場中獲得一定報酬，為退休後的財務需求預作準備。然而，這樣的美意，卻因勞退基金投資標的無法操之在己，勞工負責出錢，卻沒有自主權的不對等關係，讓不少勞工拒絕提繳。

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根據勞動部今年三月公布的數據，參加自願提繳的勞工僅佔全體勞退專戶數的十二％不到。此外，今周刊與中華民國退休基金協會也於三月提出民調結果，有超過六十八點三％的受訪勞工支持開放自選投資標的，三十九歲以下勞工支持比例更高達八十一點二％。顯示年輕勞工族群對於拿回投資自主權，有更高的期待與要求。

事實上，投資有賺有賠，這是每一個人都應該具備的基本常識。如果擔心部分勞工風險耐受度低，或自我保護觀念不足，那麼透過自選標的的把關，以及設定可投入自選標的的資金比例上限等手段，即可達到保護效果。

畢竟，勞退基金的現狀，完全限制了勞工對於自己血汗錢的支配權，不僅無助於勞工建立正確的投資觀念，也只會讓許多勞工寧願自己做主，也不願參加勞退基金，淪為本末倒置。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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