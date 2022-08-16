自由廣場》社交媒體是世代遷移 不是交替

◎ 張約翰

八月十日美國皮尤（PEW）民調中心公布最新的青少年社交媒體使用年度調查，結果發現，與二○一四到二○一五的調查相比，十三到十七歲受訪者，曾經使用臉書的比例由七十一％腰斬到卅二％，推特由卅三％降到廿三％，IG則由五十二％上升到六十二％，新列入調查的YouTube使用比例達到驚人的九十五％，TikTok也有六十七％。

這項調查結果一出，台灣媒體就出現「老人才用FB」、「還在用臉書？」之類的報導，似乎老人用什麼社交媒體，就代表那個社交媒體已經落伍了。不過，如果看皮尤去年的社交媒體使用調查，會發現六十五歲以上受訪者除了臉書（五十％）、YouTube（四十九％）、IG（十三％），其他社交媒體使用比例都不到二位數。年長者受限於新科技近用門檻，會使用的社交平台，本來就比較少。

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社交媒體的年齡分化現象，隨著社交媒體平台從臉書、推特寡佔市場，到如今多元平台分蝕不同客群，本來就不奇怪。不同年齡層的客群進入社交平台的年代不同，需要的功能也隨著年紀增加而不同。現在的青少年族群喜歡用TikTok，當他們成年後，由於工作需要或社交圈擴大，仍然會轉向較早進入市場的社交平台。

皮尤去年四月的調查結果可以支持筆者的看法。十八到二十九歲這一組，臉書的使用比例達到七十％，比青少年高了一倍多；推特四十二％，多出九個百分點；TikTok則降到四十八％，少了十九個百分點。YouTube則仍然維持在九十五％。

臉書的確受到新興社交平台的威脅，但臉書也會「學習」其功能，因此多年來影片、直播、限動、短影音，功能不斷增加，目的就是保持新進入市場的年輕客群。這跟臉書是不是老人平台沒有關係。

「老人平台」在台灣媒體報導中的負面形象之一，就是假訊息互傳的淵藪，但假訊息興盛的平台不是因為使用者年齡層，而是平台的使用比例。臉書、推特這幾年已經成為各國選戰的假訊息集散管道，TikTok的興起，也使它成為假訊息推手的目標。紐約時報八月十四日就以報導指出，繼德國、哥倫比亞、菲律賓受害之後，有關美國期中選舉的假訊息已經在TikTok興起。

評斷一個人，還是要看他說了什麼、做了什麼，跟用什麼平台沒有多大關係。根據使用的社交平台來貼人標籤，不過是一種品牌刻板印象的延伸，最好小心別變成回力鏢打到自己。

（作者是世新大學傳播博士）

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