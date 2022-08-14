自由共和國》陳建貝／中共近推退役軍人保障工作 防範群體陳抗事件再生

陳建貝／政大國家安全與大陸研究所碩士

中共退役軍人事務部自今年六月初起，會同相關部門密集制頒《關於用足用好優惠政策紮實做好退役軍人就業創業工作的通知》、《關於促進優秀退役軍人到中小學任教的意見》、《關於推進優撫醫院改革發展的意見》、《優撫對象醫療保障辦法》等政策文件。鑑於退役軍人於「軍改」後組織上街抗爭的嚴重性，如何強化退役軍人保障工作成為習近平近年的重要目標，更是各級政府的維穩重點，以鞏固中共「二十大」召開前「以黨領軍」的政權。

穩定退員福利保障與就養安置

中共中央總書記習近平在中國共產黨二○一七年十月十八日召開第十九次全國代表大會上，提出「組建退役軍人管理保障機構，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業」後，相繼於二○一八年四月正式成立退役軍人事務部、二○二一年一月起施行《中華人民共和國退役軍人保障法》，其中《中華人民共和國退役軍人保障法》係中共首部關於退役軍人的專門法律，對退役安置、就業創業、撫恤優待、服務保障等方面進行頂層設計，並提出建立參戰退役軍人特別優待、為退役軍人建檔立卡與優待證等一系列創新制度，標誌著退役軍人工作進入法治化新階段。

請繼續往下閱讀...

去年底起，退役軍人事務部陸續與相關部門聯合印發《退役軍人逐月領取退役金安置辦法》、《關於引導和鼓勵民營企業招用自主就業退役軍人的意見》、《殘疾退役軍人醫療保障辦法》、《優撫對象醫療保障辦法》等政策文件外，並先後與國家電網、京東集團等六十六家企業簽署「退役軍人就業合作協定」，鼓勵民營企業聘僱退役軍人，提供退役軍人就業職缺，以及與中國銀聯、中國石油等六家企業簽署《擁軍優撫合作協議》，給予退役軍人相關優惠服務，顯示中共欲藉持續提升退役軍人優惠待遇的決心，有助減輕退伍生活負擔，進而厚植渠等對黨、對國家忠誠認同，以消弭對政府不滿心聲。

加大管控退員生活與思想的力度

觀察近期中共推動退役軍人逐月領取退役金、鼓勵民營企業雇用自主就業退役軍人、促進優秀退役軍人到中小學任教及殘疾退役軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬醫療保障待遇等方面擁軍優撫工作。

然而發現中共退役軍人事務部去年底頒布《退役軍人、其他優撫對象優待證管理辦法（試行）》，今年置重推廣全國退役軍人、其他優撫對象優待證申領工作，除提供退役軍人和烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬等其他優撫對象，憑優待證可享相關優惠服務外，亦藉此全面蒐集退役軍人及其遺眷的基本個資、安置與聯繫方式，加以監控退伍生活作息或組織上訪陳抗的可能徵侯。

另六月廿七日至七月一日，退役軍人事務部在湖南省長沙市舉辦「全國退役軍人思想政治和權益維護系統培訓班」，期間學習習近平新時代中國特色社會主義思想、關於退役軍人工作重要論述，以及退役軍人思想黨建、信訪和權益維護、服務保障體系建設等內容，並部署下半年的工作目標任務，有序推展退役軍人思想政治和權益維護工作。

中共期冀上述的管控作為，杜絕退役軍人上街抗爭事件再發生，並營造習近平近年為退役軍人提出重要論述與明確要求，增強退役軍人的獲得感與幸福感之氛圍，奠定社會安穩局面，俾利中共「二十大」將於今年秋季順利召開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法