自由共和國》小笠原欣幸／中國時隔22年發表《台灣問題白皮書》

日前，中國國台辦時隔22年發表了《台灣問題白皮書》。這個時間點發表白皮書，可以說是為今秋中共黨代會習近平將發表的「解決台灣問題的總體方略」吹風，也是一個預告吧。圖為習近平。（路透）

小笠原欣幸／日本東京外國語大學教授

八月十日，中國國台辦時隔廿二年發表了《台灣問題白皮書》。 這類白皮書是繼一九九三年、二○○○年的第三本。

在這個時間點發表白皮書，可以說是為今秋中共黨代會習近平將發表的「解決台灣問題的總體方略」吹風，也是一個預告吧。

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但是，內容沒有什麼新意。籠統地說，敘述台灣在歷史上是中國的一部分。中國共產黨堅定不移地走向祖國完全統一。堅決粉碎台獨勢力和外部勢力的企圖。台灣同胞是骨肉天親，血濃於水，血脈相連的一家人（習近平的最愛詞匯）。說通過統一台灣將會得到發展，前途光明，這個大框架沿襲了前兩次白皮書和二○一九年習近平的演講內容。

儘管如此，與以往對台政策的文件相比也有些不同，其特徵整理如下︰

（一）將蔡英文政府定位為台獨和分裂

白皮書將民進黨當局定位為「堅持台獨分裂立場」。以往都是「絕對不允許台獨」的抽象論述。二○二○年以後，中國媒體和國台辦的記者會上使用了「民進黨當局企圖台獨的陰謀」等表達方式，但在共產黨的重要文件中，將蔡英文政府定位為台獨分裂勢力恐怕尚屬首次。很有可能在中共二十大報告中正式使用。

按照中共的邏輯，對「獨立、分裂」活動和勢力無論使用什麼手段都要壓制視為正義。可以預見，中共二十大後（習近平確保第三任期後），會加強對台灣的壓力。

（二）強烈譴責美國

這次白皮書對美國的譴責引人注目。 過去的白皮書也曾譴責過美國，是在歷史性過程中的批判。這次新的記述是「美國慫恿台獨勢力，利用台灣阻擾中國統一的政治圖謀」。這一表達也是從川普時代的最後一年開始，中國外交部在批判美國時使用的表達，所以並不是新詞。但是，通過官方文件，預計對美國的對抗姿態將進一步增強。

（三）關於統一台灣之後

過去的白皮書明確指出，台灣統一後可以維持軍隊，但這次消失了。中國的台灣政策智囊團已經討論「不應該允許統一後讓台灣持有軍隊」，這一點也不足為奇。但從白皮書中消失本身，意味著中國在我們不知不覺中將「一國兩制」的定義變窄了。

這次白皮書強調，台灣統一後，在「一國兩制」的框架下，無論是經濟發展還是安全，還是中華民族的自尊心，都是有利的。

另一方面，對於香港的「一國兩制」，白皮書自吹自擂：「中共和中國政府採取標本兼治的舉措，堅持了一國兩制」。

另外，關於台灣統一後，相關國家（指日美等）可以繼續保持與台灣的經濟和文化關係，也可以設立領事館。但是，其前提是「要經過中國中央政府的批准」。 比起以前的白皮書，統一後的台灣空間被縮小了。

不管怎麼說，對於看到香港「一國兩制」命運的台灣人來說，不具什麼魅力。

（四）是否會使用武力

雖然明確記載了「我們不會承諾不使用武力」，但這是與以往相同的表達。「台獨勢力或外部勢力來挑釁，如果突破紅線，就必須採取斷然措施」，這比過去的白皮書要詳細一些，但基本上也沒有改變，還是「堅持和平統一」。

相反，二○○○年白皮書中有「如果台灣當局無限期拒絕統一談判，採取包括一切可能的措施，包括使用武力」的項目，但這次卻沒有。

儘管如此，這次的白皮書使用了與以往相同的表達「始終堅持做好以非和平方式及其他必要措施應對外部勢力干涉和「台獨」重大事變的充分準備」，並加入了「目的是從根本上維護祖國和平統一的前景、推進祖國和平統一的進程」一文。 這是前所未有的連接方式。至今為止的官方文件中，行使武力被定位為「針對台獨分子和分裂活動」，但這次擴大到了促進統一上。

這似乎是預告進入了「為了促進統一也有可能使用武力」的新階段的表達方式。如果習近平在中共二十大報告的「總體方略」中使用，緊張將進一步加劇。

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