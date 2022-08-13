自由廣場》呼籲林智堅儘速提訴願

◎ 黃榮文

在林智堅的論文抄襲案，台大學倫會在八月九日召開記者會，宣布其論文嚴重抄襲，給予撤銷學位的最重處分，令許多人瞠目咋舌。基於保密條款，審定書內容並未公布，只在記者會中提出若干無法令人信服的「說明」，招來中研院院士林長壽的批判，台大數學系退休教授黃武雄亦在臉書發文表示，「經仔細比對涉案的兩篇論文，『看不到抄襲的嫌疑』。…兩篇論文的研究對象、主題、內容與結論都不一樣，只有章節目錄的相似度高達八成，但這不涉及抄襲，另外，內容所用的文字也有少許相同，大約五％至十％，不過這是研究論文，不是中學作文。」與筆者先前的投書《看過林、余兩篇論文後》的論點不謀而合。

台大學倫會成立之初，林君即以該校社科院院長蘇宏達未審先判，將有失公允立場，行文要求蘇迴避；但蘇不僅未迴避，更擔任學倫會召集人。之後，林君相繼提出各種人證、物證，包含余政煌如何取得他的論文研究初稿及其時間序，以證明自己是論文的原創者，但顯然這些皆未被採納，學倫會的記者會中亦未對此有任何說明。

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依據教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第十三條第二項規定，「被檢舉人得申請下列人員迴避…（二）有具體事證足認其執行職務有偏頗之虞者。相關人員…執行職務有偏頗之虞者，審議單位「應」依職權命其迴避」。準此，台大學倫會未依規定命蘇宏達迴避，顯已違反程序原則，其做成的任何決議，教育部應不予承認。

如今林智堅宣布退選了，但論文事件不會就此落幕。為還原真相，追求清白，期待林智堅能儘快備齊相關證據，提出訴願，教育部亦能在收件後積極快速依法處理。同時呼籲教育部應退回台大學倫會的審定書，不予備查，並責成該校依規定重新召開學倫會，秉公審議。

（作者為作者為彰化師大兼任教授，彰化師大附工前校長）

相信台大 不相信管中閔蘇宏達

◎ 蕭嘉弘

林智堅論文被快審快決，判了極刑，還被撤銷碩士學位。我相信台大，卻不相信有說謊造假紀錄的蘇宏達院長召集的學倫會；我支持台大，卻不支持滿口誠信標準，卻是台大史上爭議最多的管中閔校長領導下的校方。林智堅退出選戰，全力為論文訴願，捍衛清白，精神可佩。未來如果林捍衛清白成功，那台大學倫會就是砸了台大的招牌。

林智堅退選後，改由在地立委鄭運鵬出馬，鄭本就是桃園市長的熱門人選之一，在黨徵召林智堅後，鄭不但大器的表示支持，願全力輔選，也確實全力輔佐林智堅。如今鄭運鵬接受徵召參選，立即讓「空降」的國民黨參選人張善政面臨劣勢，恐怕也是國民黨始料未及吧！

（作者為台大法學碩士、台北市民）

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