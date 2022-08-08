自由廣場》漏網鏡頭：裴洛西訪台時的上海

◎ 木下實

本來大早上的，地鐵又擠死人，打工人都不愛講話的，今天卻變了樣子，惡毒字眼被加諸在尊敬的議長頭上。那些傳長輩圖的婆媽群中留言四起，要打上海了啊，美國要制裁了。晚上的時候，有住在周邊農村的，傳過來的影片都是什麼準備急救包的，人堆在廣場上怕十點半一到飛彈過來。就算訊息閉塞的甘苦人也沒人相信中國能贏能硬，粉紅一點是覺得中國能嚇走美軍。

不過這些都不是人間的真實。當匪軍宣布要在平潭軍演的那晚，我失眠了，不知道明天股票又要跌成什麼樣子。沒想到是整個中國瀰漫著很重的亡國感，趁著小社群的管理員睡著了，一吐心聲。各論壇當中毫無戰狼般的興奮和驕傲，反而惶恐不安居多，有著鮮活肉體的中國人，還是知道世界誰是老大的。

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當然我去看的這些論壇主要是置業地產有關的，有產階級濃度高，少些五毛黨那種臭。上海本地人為主的論壇也是一面倒認為「不換肩」要慫了，造出各種笑話來嘲諷粉紅精神，有什麼「七十二小時沒打下來核酸要過期了」，「進入疫區要就地隔離嗎？」

封城的傷害至今讓上海人憤恨不已。講什麼派了黨軍支援，大概就幫忙打人佔屋吧！缺醫少吃的時候，誰見了啥「子弟兵」？大家心都寒透了，共匪調兵應該不是來救上海的，是來鎮壓的，免得你們亂跑進京攪了大老爺。就算些許對共匪有愚忠的人，也被那無盡的窮苦消磨了。

拿最直白的道理講，普通人的真情應該是更關心自己，「解放」台灣和你有半毛錢的好處？高中自主招生的名額一樣是內定，特權老爺的騙人口號當真就是傻。就算共匪統你××七百遍，「黨」照樣騎在我們的頭上，真的還不如離開投降「醜國」換個爛政府上來，反正如果不滿意，至少我們有了推翻他的權利。如果中國人能用腦好好想想，會發現，支持台灣獨立自主才是對自己最有利的。

小時候我爸爸常常和我講一句話，「美國抖一抖，世界大地震，美國打噴嚏，世界嚇出病」。議長大人還不用到台灣，就把中共打破相，共產黨只能像隻閹雞似的在那裏叫，雞毛倒是掉了很多，卻啥都踹不動。這一外交勝利真是美味，足以幹掉五碗米飯了。

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

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