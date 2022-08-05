自由廣場》中國軍演壓迫 讓我們更強壯

開放盟友海巡靠港

◎ 林靖堂

美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台後，中國企圖以鎖島式軍演，意圖製造台灣與世界恐慌，而此舉，正是其急速擴張的海權戰略之一。面對中國野心，台灣身處第一島鏈，同時也是中國亟欲併吞的頭號對象，台灣基進日前呼籲，盡速與盟友「海巡艦互靠港」，應是現階段可行與務實的作法。

自二○二一年初，中國透過修改《海警法》挑釁騷擾科研船，以及挑戰「國際水域」定義、否定台海中線並宣稱台海為內海等說法，乃至於加速建造航母與海軍艦艇，擴張海權意圖明顯，威脅東亞區域穩定。

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台灣作為民主陣營第一島鏈最前線，即便裴洛西沒有來訪，仍舊會是中共擴張意圖下的首要目標。也就是說，隨著中美新冷戰的白熱化，台海局勢的不穩定是遲早的必然。因此，在中國意圖以法律、武力雙管齊下，片面改變台海現狀的情況下，開放台灣港口讓美方乃至於盟友的海巡艦靠港，「以警（海巡）制警（中國海警）」的方式，反制中國的灰色地帶軍事衝突戰略與海權擴張行為，應值得思考。

海巡的合作則是基於「海上救助、海上防恐、海洋環境和資源保護」來進行聯合行動，並不主動涉及軍事力量的結合。台灣基進認為，台灣地處關鍵，讓盟邦執法單位進行靠港，建立情報交流網，有助於高風險海域的管控。而此刻正是台灣更需要積極尋求合作，以防中國逐步升高地緣政治風險的契機。

（作者為台灣基進黨務工作者、前國會助理）

環評應納入國安考量

◎ 陳立民

近日中共解放軍突然公告在台灣周邊海域軍演，各界才知道台灣在被封鎖的情況下，天然氣存量只能維持十一天。雖經濟部表示此已高於法定存量天數，依經濟部二○一八年公告二○二二年法定安全存量及儲槽容積分別為八天及十六天，即便到二○二七年也只規劃為十四天及二十四天，表示即便預先把所有儲槽都填滿，也只能維持不到四周的天然氣供應量，而且這還是假設協和（四接）及台中港（五接）接收站都能如期完成的情況下。

烏俄戰爭開打至今已近半年，歐洲各國已為天然氣氣源傷透腦筋，顯見天然氣接收及儲存已是國防及能源安全層級的問題，何況台灣仰賴的是運送及處理更加複雜的液化天然氣，因此筆者認為台灣亟需儘速提升天然氣儲槽容積並分散接收來源，以降低能源進口遭封鎖之風險。

大潭三接去年歷經公投才順利動工，但完工期程已大幅延後。四接今年七月又被環評要求補件，而台中港五接及麥寮港六接則仍在環評階段，完工時程遙遙無期，環評儼然已成為新（擴）建接收站及儲槽須跨過的最大障礙。

天然氣設施之環境影響評估固然重要，但以目前局勢，其必要性及急迫性應是國安層級的議題。攤開環評委員的名單，清一色為環工、地質背景的官員或教授，委員除了依據其專業背景進行評估外，是否有能力及意願將國安因素納入考量，是現有環評制度下必須深思的問題。

（作者任職於四大會計師事務所，台北市民）

《資通安全管理法》堵漏

◎ 梁蕓茗

當美國眾議院裴洛西議長甫抵台，台鐵「螢幕牆」、7-11「廣告電視」甚至南投竹山鎮公所的「電子看板」就遭到駭客攻擊，不約而同地出現包含著「老巫婆」、「竄訪台灣」等汙衊性文句。乍看之下市中國「小粉紅」情緒性宣洩，背後卻有幾個問題需要討論。

首先，這些字句與中國政府對裴洛西議長訪台的定調不謀而合，代表此次網路攻擊的主事者精確掌握中國官方立場，方得以配合執行。其次，若播放的不是潑婦罵街式的言論，而是搭配經深偽（deep fake）變造的新聞畫面，例如宣傳台灣已遭受中國武力入侵等訊息，可能就會造成重大衝擊。因此，政府應採取預防性措施。

目前，《資通安全管理法》僅明定公務機關、關鍵基礎設施提供者、公營事業與政府捐助的財團法人等四種單位，需依不同資安等級，定期進行系統的資安檢測、人員培訓等工作。但有些民間單位因為服務面向甚廣，卻未被規範在《資通安全管理法》內，就可能成為被攻擊的弱點，淪為中國政府進行「心戰」的工具。

此外，這次的網路攻擊行動，鎖定的是對公眾佈達資訊的電子設備，因為我們生活中越來越多的產品，強調連網、雲端計算的技術，如智慧型手機、智慧家電、自駕車等，都會將使用狀況回傳至母公司的運算中心，以優化使用者體驗。這些功能因為需要以晶片來執行，就可能成為歹徒潛入、竊取資訊、遠端操控的破口。不僅難以發現，也因為未被規範在《資通安全管理法》中，政府難以管理。

因此，建議政府開始思考，除了公務機關、關鍵基礎設施外，一般民間單位是否也該納入《資通安全管理法》的規範。縱然不必到達國安機敏的網路安全等級，也該建立基本的防衛措施，以避免被對岸趁虛而入，在資訊戰、認知戰等無形戰場上重挫台灣民心，甚至造成難以挽救的後果。

（作者為國會助理，新北市民）

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