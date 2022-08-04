自由廣場》裴洛西·黎培里·習近平

◎ 凃京威

美國眾議院議長裴洛西訪問臺灣，中國網民「小粉紅」用盡羞辱的字眼攻擊裴洛西。意外嗎？我並不意外。中國共產黨自建國以來，就對外國充滿敵視，自圓其說是為了一雪「八國聯軍」的百年恥辱，但其實底子裡是對自己國家和社會的自卑與不信任。這不是中國第一次羞辱一位義大利裔美國國會領袖，我相信在中國社會文化根本革新之前，也不會是最後一次。

中國國家主席習近平多次強調，中共黨員應要學習一九五○年代中共建政初期的精神與態度。那不妨看看一九五○年代，中共與其支持者是怎麼對待外國人士？

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一九五一年五月二十四日，中共官媒人民日報社論稱，教廷駐中國公使，義大利裔的黎培里(Antonio Riberi)是「美帝國主義的走狗…（黎培里）是帝國主義利用天主教侵略中國的鐵證…全國愛國反帝的天主教教友們和神甫們應當起來，把帝國主義及其走狗肅清出去」。六月起更將黎培里本人軟禁在南京寓所內，不時疲勞轟炸式訊問，直到九月四日在公安押送下驅逐出境，狼狽地從深圳進入香港，更不承認黎培里是外交官。

已經二十一世紀的中國，還是那麼沒有自信，必須追求一九五○年代的鎖國與羞辱外國人士嗎？很可惜的是，現任中國國家主席的心念卻是朝著回歸一九五○年代的方向在推進。

裴洛西議長不僅是美國第三號人物，代表美國三權分立的立法權及相當程度代表美國民意。裴洛西的義大利裔，以及她的虔誠天主教友身分，更讓她與美國總統拜登牽起美國與教宗方濟各(Pope Francis)及教廷的緊密連結－縱然他們二位支持墮胎權的立場仍舊受議。

裴洛西剛剛在今年六月訪問教廷，並與教宗方濟各多次會談，彼此致贈禮物，更參與教宗方濟各主持的彌撒(Holy Mass)。我相信裴洛西議長這趟訪台，不僅立下台美關係的標竿，中國政府及網民攻擊裴洛西的言詞，想必也為天主教會及其他歐洲國家提供觀察中國國政及社會的指標範例。歐美國家要如何看待中國，已經相當明顯。

（作者為政治大學東亞所博士生，著有《韓戰時期中國共產黨的天主教政策變化》）

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