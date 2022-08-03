自由廣場》向小國取經

◎ 鄭紹春

筆者在二○○○年，經由外交部所屬國合會借調，派駐到索羅門群島時，剛好見識到這個南太平洋的島國的運作，中央只有十五個部會，其中有個部會叫作住宅部（Ministry of Housing），就是在處理該國公教人員住屋問題的機關。

身為駐外人員，也被該國視為廣義的公務員，因此個人也被分配到一間索國政府為我承租的房舍。其後，感覺有需要更換一棟較為僻靜的房子，所以在個人覓得新居後，逕至總理府住宅部辦理換屋登記。當電腦建檔完成後，該部職員隨即完成與屋主簽約手續並代繳房租。於是在很短時間內，就完成了個人遷居的願望。

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筆者從而聯想到小英政府的住宅政策，似乎也可以向索羅門群島取經，將原本只服務公教人員的住宅部，擴大成為「以租代建」方式，為年輕世代分擔有壓力的住宿困境，如此不但可去化全台近百萬棟的空屋，同時更可消弭年輕世代一屋難求的困境！

回國後，我的這項想法時時縈繞心頭，所幸終於盼到政黨再度輪替，於是將前文寫入自己的臉書內，或許內政部有注意到，因此該部今年五月核定的三百億元中央擴大租金補貼專案計畫，於焉誕生。

無論社會住宅之租金補貼政策是否屬於臉書效應，總之，已經意識到政府已為解決年輕人住的問題而動起來了，企盼能持之以恆！

（作者是前駐索羅門群島技術團水利專家）

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