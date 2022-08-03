自由廣場》斯里蘭卡破產的原因

◎ 王至劭

先講一個真實故事，發生在廿年前的台灣：一個地下錢莊的老闆放高利貸，年利率廿％、卅％，甚至五十％以上。剛開始，這樣子收錢收的很開心，但後來九成五以上的債務人都付不出錢，他情急之下竟然叫小弟去砍斷某個人的腿。不過，砍人家的腿也沒有用，因為對方還是拿不出錢來，最後他自己無力付薪水給小弟，小弟乾脆砍了他一手一腳，他因此殘疾、官司纏身，而四個老婆也全部離他而去。

斯里蘭卡人口二千二百萬，和台灣差不多，現在全國三分之一的人口不曉得下一餐在哪裏，比較好過一點的也都節衣縮食。物價飛漲、物資奇缺，連米飯和電力都缺乏。

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他們的外債總共是五一○億美元，每年必須支付的利息是七十億美元，已經超過政府年度的總收入。

事實上，過去幾年來，這個國家一直以債養債，基本上是被中國一帶一路害的，中國一帶一路的建設對中國有利，但對對方未必有利。蓋很多蚊子機場、海港，這些基礎工程對他們國家並無多少實質效用，尤其在這經濟低迷的疫情時期。既然如此，他們為什麼還要蓋？因為執政者要貪污，類似這樣的國家有四十幾個，而這些國家負債累累的同時，中國這個大債主也陷入自己挖的債務陷阱。

中國給斯里蘭卡的貸款，平均年利率是三‧三％，十八年償還，而日本是○‧七％，卅四年償還。看來，中國真是好一個放高利貸的地下錢莊！

整體而言，中國並非一個富有國家，全中國超過一半工作人口（六億），每個月收入不到一千元人民幣，這是李克強五月廿八日「兩會」結束時的記者會上所講的。非常多的爛尾樓以及銀行破產，習近平採用的方式就是不斷打富，恢復以前階級鬥爭，當富人被打，窮人的忍耐度自然會提高，可以暫時維持國家穩定。等到向中國借錢的這些國家，開始有所覺醒後，新起來的政黨和政治團體就開始排斥中國，向西方國家靠攏。

反觀，台灣的機會來臨了，要趕快站起來，我們的人民，尤其是執政者，必須加強國際觀，加強對世界各國，尤其是東亞、南亞國家的認識，抓住屬於我們的機會與前途。

（作者從事工程業、台中港東南扶輪社前社長）

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